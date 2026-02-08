search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:12
08.02.2026 14:49

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άσχημη πτώση για την 41χρονη Λίντσεϊ Βον που αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό – Ούρλιαζε από τον πόνο (Video)

08.02.2026 14:49
vonn

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο των χειμερινών σπορ η άσχημη πτώση της αμερικανίδα Λίντσεϊ Βον στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία.

Η πτώση της Βον, που αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο, σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης με την 41χρονη να ουρλιάζει από τους πόνους.

Μετά την πτώση της η αθλήτρια, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Το 2019, η Βον ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, εξαιτίας των πόνων που την ανάγκασαν να βάλει τέλος στην καριέρα της. Τον Νοέμβριο του 2024, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η αθλήτρια επέστρεψε στις πίστες.

Στη σπουδαία καριέρα της, η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.

O τραυματισμός της Βον στο γόνατο είχε σημειωθεί σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026.

