Αλπερέν Σενγκούν: Απολογήθηκε για την σεξιστική βρισιά σε διαιτητή (Video)

Ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν απολογήθηκε για μια σεξιστική παρατήρηση που έκανε σε μια γυναίκα διαιτητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο 23χρονος Τούρκος αποκάλεσε την διαιτητή Τζένα Ρενέ «σκύλα» πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ήττας των Ρόκετς με 114-93 από τους Σέλτικς την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα.

Ωστόσο απολογήθηκε μετά τη νίκη του Χιούστον με 112-106 επί των Θάντερ το Σάββατο. «Ήταν ανώριμο εκ μέρους μου», δήλωσε ο Σενγκιούν στους δημοσιογράφους το Σάββατο, σύμφωνα με το ESPN. «Ήταν μια στιγμή και είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω, αλλά ένιωσα άσχημα γι’ αυτό».

Η έκρηξη του Τούρκου άσου ήρθε καθώς διαμαρτυρόταν για μια παράβαση που δεν σφυρίχτηκε, με τα σχόλιά του να γίνονται viral στα κοινωνικά μέσα με ενισχυμένο ήχο που έκανε σαφές αυτό που είπε στη Ρενέ. Ο Τούρκος σέντερ είπε επίσης ότι πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και ζήτησε συγγνώμη από την διαιτητή αμέσως μετά τον αγώνα.

«Μερικές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα», είπε ο Σενγκιούν και πρόσθεσε: «το διόρθωσα και μετά πήγα στα αποδυτήρια και ζήτησα συγγνώμη. Της έσφιξα το χέρι και της είπα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Απλά συνέβη στην ένταση της στιγμής. Τότε κατάλαβε και όλα πήγαν καλά και για τις δύο πλευρές».

Ο Σενγκιούν βρίσκεται στην πέμπτη σεζόν του στο NBA και έχει αποδειχθεί ένας από τους βασικούς παίκτες των Rockets, μαζί με τον 15 φορές All-Star Κέβιν Ντουράντ. Μέσα από 43 αγώνες που έχει παίξει αυτή τη σεζόν, ο Τούρκος άσος έχει μέσο όρο 20,9 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ, ενώ έχει σχεδόν 50% ευστοχία στα σουτ.

Παρά την απόδοσή του, κατά το πρώτο μισό της σεζόν, δεν κατάφερε να προκριθεί στην φετινή ομάδα All-Star.

