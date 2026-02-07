Κηφισιά-Ατρόμητος 0-1: «Τρίποντο» οκτάδας για τους Περιστεριώτες

«Διπλό» που τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs (θέσεις 5-8) πήρε ο Ατρόμητος στη Νεάπολη επί της – τυπικά – γηπεδούχου Κηφισιάς, η οποία μετά την τρίτη σερί ήττα στο πρωτάθλημα έμπλεξε για τα καλά σε ότι αφορά το μέλλον της στη Super League.

Το παιχνίδι κρίθηκε από το τυχερό γκολ του Νιγηριανού, Ουκάκι, στο 73ο λεπτό, με την ομάδα του Λέτο να μην μπορεί να βρει την ισοφάριση στη συνέχεια της αναμέτρησης και, πλέον, κάθε ματς που θα δίνει στο εξής θα είναι γι’ αυτήν κι ένας «τελικός».

Όλα μηδέν στο γήπεδο της Νεάπολης μετά τα πρώτα 45 λεπτά, με την Κηφισιά να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 31′, στο τετ-α-τετ του Μιγιτς με τον Χουτεσιώτη και τον γκολκίπερ του Ατρόμητου να κάνει σωτήρια επέμβαση.

Έξι λεπτά νωρίτερα ήταν οι Περιστεριώτες που πλησίασαν στο γκολ, αλλά ο Ραμίρες ήταν στη σωστή θέση μετά το σουτ του Μουτουσαμί. Σε γενικές γραμμές το 0-0 ήταν δίκαιο βάσει της εικόνας των δύο μονομάχων, με τον τον Ατρόμητο να έχει την κατοχή της μπάλας και την ομάδα του Λέτο να προσπαθεί να φανεί απειλητική στην επιθετική μετάβαση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, όταν ο Πόμπο βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Χουτεσιώτη στο 57′ και ως από μηχανής θεός ο Τσακμάκης έβαλε το πόδι του στο σουτ του Ισπανού και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου είπε «όχι» στη συνέχεια στο σουτ του Αντόνισε από τη μεγάλη περιοχή και στο 73′ είδε την ομάδα του να προηγείται. Τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (73′) ο Νιγηριανός, Εχίτζε Ουκάκι, κατάφερε με ένα περίεργο σουτ έξω από την περιοχή να «κρεμάσει» τον Ραμίρες και να δώσει προβάδισμα στους Περιστεριώτες.

Η ομάδα του Κέρκεζ τρία λεπτά μετά θα μπορούσε να «κλειδώσει» το «τρίποντο», αλλά ο Ραμίρες έκανε διπλή σωτήρια επέμβαση, αρχικά στο φάουλ του Μίχορλ και στη συνέχεια στο σουτ του Μπάκου. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι γηπεδούχοι στη συνέχεια καθαρή ευκαιρία για γκολ δεν είχαν και μοιραία δεν πήραν τίποτα από την αναμέτρηση.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Κίτρινες: Ουκάκι, Τσακμάκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ο.Σόουζα (46′ Νούνελι), Μποτία, Μαϊντάνα (77′ Λαρουσί), Πέρεθ (77′ Αμάνι), Εμπό, Αντονίσε, Πόμπο (71′ Μπερνάρντο), Ζ.Σόουζα, Μίγιτς (71′ Θεοδωρίδης)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (70′ Κίνι), Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90’+3 Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (70′ Ουκάκι), Μπάκου, Τσούμπερ (70′ Τσαντίλας)

