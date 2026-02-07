Παναθηναϊκός: Κατήγγειλε τον Μπαρτζώκα στην EuroLeague

Σε επίσημη καταγγελία προς τη EuroLeague προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κάνοντας το πρώτο βήμα – όπως επισημαίνει – σε σχέση με τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι και τις δηλώσεις που έγιναν ανήμερα των 118ων γενεθλίων του συλλόγου.

Οι «πράσινοι» απέστειλαν πλήρη φάκελο στη διοργανώτρια αρχή, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια του αθλητικού δικαστή της EuroLeague, ο οποίος θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει για το αν συντρέχουν λόγοι επιβολής ποινής στον προπονητή του Ολυμπιακού.

Αφορμή στάθηκε το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα και όσα ειπώθηκαν, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Euroleague για τη συμπεριφορα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι και τα όσα ανέφερε ανήμερα των 118ων γενεθλίων του Συλλόγου. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση των πράσινων καθώς όπως ανέφεραν και στην ανακοίνωσή τους θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του».

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολύμπιακοί Αγώνες: Η αστυνομία διερευνά πιθανή δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό δίκτυο

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Έντονες αποδοκιμασίες σε Τζέι Ντι Βανς και την αποστολή του Ισραήλ στην τελετή έναρξης (Video)

Μακρόν, Τζακ Λανγκ, Λεπέν στους φακέλους Έπσταϊν: Πόσο εμπλέκεται η πολιτική ελίτ της Ευρώπης; – Καταγγελία για σύνδεση με κύκλωμα παιδοφιλίας στην Πορτογαλία