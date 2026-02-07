Χειμερινοί Ολύμπιακοί Αγώνες: Η αστυνομία διερευνά πιθανή δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό δίκτυο

Η ιταλική αστυνομία διερευνά πιθανή δολιοφθορά, μετά από ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στην πόλη Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των τρένων, δήλωσε αξιωματούχος.

Ο κρατικός σιδηρόδρομος της Ιταλίας, Ferrovie dello Stato (FS), δήλωσε ότι το πρόβλημα με τις γραμμές, το οποίο παρουσιάστηκε ολόκληρη την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δεν προκλήθηκε από κάποια τεχνική βλάβη.

