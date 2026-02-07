search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 01:58
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

07.02.2026 19:58

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4: Θρίαμβος και «ανάσα» για την ομάδα του Αγρινίου

07.02.2026 19:58
aelpanaitolikoslarisa11

Νέα ανατροπή στη μάχη της παραμονής έφερε το εναρκτήριο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Προερχόμενος από έξι διαδοχικές ήττες, ο Παναιτωλικός πήγε στη Λάρισα με την… πλάτη στον τοίχο και έφυγε με ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς επιβλήθηκε 4-1 της ΑΕΛ. Το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά «ανάσα» και παράλληλα έβαλε ξανά σε… περιπέτειες τη θεσσαλική ομάδα, που μετρούσε τρεις σερί νίκες (και πέντε παιχνίδια αήττητη) και έδειχνε να ξεφεύγει από τη «διακεκαυμένη ζώνη».

Τα «καναρίνια» αιφνιδίασαν και προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό, με κεφαλιά του Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Ακολούθησαν δύο αναγκαστικές αλλαγές, μία για κάθε ομάδα, καθώς αποχώρησαν τραυματίες οι Σουρλής και Μαυρίας, με την ΑΕΛ να πλησιάζει την ισοφάριση στο 19΄, με το άστοχο πλασέ του Πέρες. Αντ΄ αυτού, ήταν οι φιλοξενούμενοι που σκόραραν ξανά στο 23΄ με δυνατό αριστερό σουτ του Εστεμπάν (ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Μαυρία).

Οι «βυσσινί» αντέδρασαν στο 31΄ και μείωσαν το σκορ, με τον Γκάρατε να στέλνει τη μπάλα σε κενή εστία, μετά από σουτ του Πέρες που σταμάτησε στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Ενώ όμως η ΑΕΛ πίεζε για να ισοφαρίσει, δέχθηκε ένα καθοριστικό «χτύπημα» στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Ρόσα να «γράφει» το 1-3 με πλασέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τόσες… συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά τον Παναιτωλικό να αντέχει στην πίεση. Κάποιες προσπάθειες του νεοεισελθόντος Σίστο (που έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΛ) δεν έφεραν αποτέλεσμα και, σε μία αντεπίθεση στο 73΄, ο Σμυρλής «σφράγισε» οριστικά την πολύτιμη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου.

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Σάγκαλ, Σουρλής – Ρόσα, Μανρίκε

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ολαφσον, Παντελάκης (46΄ Σίστο), Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12΄ Ναόρ), Πέρες (61΄ Μούργος), Γκαράτε (61΄ Πασάς), Σάγκαλ, Τούπτα (78΄ Νγκόι)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16΄ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Μάτσαν (81΄ Μπρέγκου), Λομπάτο (67΄ Αλεξιτς), Ρόσα (46΄ Σμυρλής), Μπάτζι (81΄ Γκαρσία)

