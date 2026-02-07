Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Επιστροφή στις νίκες με Μπαρτόλο για τους Αρκάδες

Την πρώτη του νίκη μετά από πέντε σερί ήττες, τρεις εξ αυτών επί των ημερών του Μίλαν Ράσταβατς, πέτυχε απόψε στο «Θεόδωρος Κολοκτρώνης» ο Αστέρας Τρίπολης, στο δεύτερο χρονικά ματς της 20ής αγωνιστικής της Super League.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χουλιάν Μπαρτόλο, που πέτυχε δύο γκολ στο β’ ημίχρονο (62′ πέν. και 76′ πλασέ), οι Αρκάδες επικράτησαν με 2-0 του Βόλου και πήραν πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα, υποχρεώνοντας παράλληλα το συγκρότημα της Μαγνησίας στην πέμπτη απανωτή του ήττα. Αποτέλεσμα που καθιστά, πλέον, εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Χουάν Φεράντο στο «τιμόνι» της ομάδας.

Η πρώτη σημαντική φάση στο ματς ήταν για λογαριασμό των Αρκάδων στο 21ο λεπτό. Μετά από κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές, πρώτα του Ιβάνοφ και μετά του Κετού η μπάλα έφυγε άουτ. Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Μπαρτόλο να τροφοδοτεί τον Μουνιόθ, ο οποίος με ευθύβολο σουτ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Σιαμπάνη.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν δυνατά στο β’ μέρος και στο 57′ μετά την κεφαλιά του Οκό και την εξ επαφής απομάκρυνση της μπάλας από τον Σιαπάνη, στην εξέλιξη της φάσης ο Κετού έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Φορτούνα.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR, κλήθηκε να τη δει και ο Τσακαλίδης, ο οποίος υπέδειξε πέναλτι παρά τις φωνές των Θεσσαλών που υποστήριζαν ότι πριν την παράβαση η μπάλα είχε βγει άουτ. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ψύχραιμα και στο 62′ οι Αρκάδες πήραν το προβάδισμα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς στο 76ο λεπτό με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή πλάσαρε υποδειγματικά τον Σιαμπάνη και με το 2-0 έδωσε επί της ουσίας πρόωρο τέλος στο ματς.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Ιβάνοφ – Μπουζούκης, Φορτούνα, Τριανταφύλλου

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Σιλά, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (90′ Τζανδάρης), Μουνιόθ (80′ Τσίκο), Κετού, Μπαρτόλο (90′ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46′ Καλτσάς), Οκό (72′ Τζοακίνι).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (77′ Τσοκάνης), Σόρια, Φορτούνα (61′ Αμπάντα), Μπουζούκης (61′ Κόμπα), Γρόσδης, Τζόκα (77′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (61′ Μακνί), Λάμπρου.

