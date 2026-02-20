Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

Ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο συνοδεύτηκε με μία απίστευτη σύμπτωση, πέτυχε η Κέλι Χόντγκινσον στο διεθνές μίτινγκ στίβου του Λιεβέν, χθες το βράδυ.

Η Βρετανίδα ολυμπιονίκης των 800 μέτρων, τερμάτισε σε χρόνο 1:54.87 και έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που τρέχει σε κλειστό στίβο την απόσταση σε χρόνο κάτω του 1:55.

Στο μίτινγκ όπου συμμετείχε και ο Εμμανουήλ Καραλής, η Χόντγκινσον είχε και έναν διπλό λόγο για να το πανηγυρίσει αφού συνοδεύτηκε από μία τρομερή σύμπτωση: το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν της Σλοβένας Γιολάντα Τσέπλακ με 1:55.82 και είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου του 2002, ημέρα που η Χόντγκινσον είχε γεννηθεί!

Διαβάστε επίσης:

Europa League, Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία

Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)

Βραζιλία: Σάλος με την Βάσκο Ντα Γκάμα – Θα χρησιμοποιήσει σε αγώνα τερματοφύλακα που είχε βάλει να τεμαχίσουν την σύντροφό του