Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβέν, περνώντας για πρώτη φορά φέτος τα έξι μέτρα στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας άλτης ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία. Στη συνέχεια δοκίμασε στα 5,90 μ., τα οποία επίσης ξεπέρασε με την πρώτη του προσπάθεια, δείχνοντας σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Το αποκορύφωμα ήρθε στα 6,00 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, καταγράφοντας το πρώτο του φετινό άλμα πάνω από τα έξι μέτρα και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, καθώς κανένας άλλος αθλητής δεν κατάφερε να φτάσει στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπάθεια στα 6,07 μ. και η συνέχεια

Στη συνέχεια ο Καραλής επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,07 μ., όμως είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ολοκληρώνοντας εκεί τον αγώνα του. Παρά τα άκυρα άλματα στο συγκεκριμένο ύψος, η πρωτιά στη διοργάνωση είχε ήδη εξασφαλιστεί.

Επόμενος σταθμός για τον Καραλή είναι το μίτινγκ στο Κλερμόν Φεράν την Κυριακή (22/02/26), διοργάνωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ρενό Λαβιλενί. Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά φέτος τον Μόντο Ντουπλάντις, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

