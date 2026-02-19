search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 01:38
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 23:35

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

19.02.2026 23:35
karalis manolo

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές μίτινγκ του Λιεβέν, περνώντας για πρώτη φορά φέτος τα έξι μέτρα στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας άλτης ξεκίνησε τον αγώνα από τα 5,70 μ., τα οποία πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία. Στη συνέχεια δοκίμασε στα 5,90 μ., τα οποία επίσης ξεπέρασε με την πρώτη του προσπάθεια, δείχνοντας σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Το αποκορύφωμα ήρθε στα 6,00 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, καταγράφοντας το πρώτο του φετινό άλμα πάνω από τα έξι μέτρα και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη, καθώς κανένας άλλος αθλητής δεν κατάφερε να φτάσει στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπάθεια στα 6,07 μ. και η συνέχεια

Στη συνέχεια ο Καραλής επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,07 μ., όμως είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ολοκληρώνοντας εκεί τον αγώνα του. Παρά τα άκυρα άλματα στο συγκεκριμένο ύψος, η πρωτιά στη διοργάνωση είχε ήδη εξασφαλιστεί.

Επόμενος σταθμός για τον Καραλή είναι το μίτινγκ στο Κλερμόν Φεράν την Κυριακή (22/02/26), διοργάνωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ρενό Λαβιλενί. Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά φέτος τον Μόντο Ντουπλάντις, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 01:29
Trump speech
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λυπάται για τη σύλληψη του Άντριου: «Πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια»

iran usa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα» πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τα τελεσίγραφα του Τραμπ, οι δυνάμεις στη Μεσόγειο και τα κοινά γυμνάσια Ιράν-Ρωσίας

kaisariani-7234
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Η ώρα της διαπραγμάτευσης, στην Γάνδη οι Έλληνες εμπειρογνώμονες – Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

