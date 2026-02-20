search
20.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

20.02.2026

Ο Τραμπ γίνεται (και) αεροδρόμιο

20.02.2026 13:10
donald_trump_2002

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί σύντομα σε «Ντόναλντ Τραμπ», αφού οι βουλευτές της πολιτείας, όπου βρίσκεται η ιδιωτική οικία του Αμερικανού προέδρου, ενέκριναν σχετικό νομοσχέδιο.

Ο δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας των ακινήτων, που έχει ήδη δώσει το όνομά του σε πολλά κτίρια, εξακολουθεί να επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία της Φλόριντα, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκριναν νομοσχέδιο για τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ».

Το αεροδρόμιο αυτό βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από την οικία του Ρεπουμπλικάνου στο Μαρ-α- Λάγκο.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα και πρώην αντίπαλος του Τραμπ, ο Ρον ΝτεΣάντις, αναμένεται να επικυρώσει το νομοσχέδιο, το οποίο όμως πρέπει να εγκριθεί και από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Ήδη υποδομές και κτίρια έχουν μετονομαστεί προς τιμή του Τραμπ.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, ενός ιστορικού χώρου τεχνών αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, μετονομάστηκε τον Δεκέμβριο σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.

Εξάλλου, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικάνος πρόεδρος ζήτησε να πάρει το όνομά του ο διάσημος σταθμός τρένων Πεν στη Νέα Υόρκη όπως και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον προκειμένου να εγκρίνει την αποδέσμευση παγωμένων ομοσπονδιακών πόρων που προορίζονταν για κατασκευή και επιδιόρθωση υποδομών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η πρότασή του απορρίφθηκε.

Εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος που θα φέρει το πορτρέτο του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει να εμφανίζεται το πρόσωπο ενός εν ενεργεία ή εν ζωή προέδρου στα νομίσματα.

