search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 10:56

Συγκλονιστικές εικόνες στη Χιλή: Έκρηξη σε βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα, τουλάχιστον πέντε νεκροί (video)

20.02.2026 10:56
chile-fotia-atyxima

Τραγωδία σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Σαντιάγο στη Χιλή, όταν ανετράπη ένα βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα.

Αρχικά με την ανατροπή του σηκώθηκε ένα τεράστιο σχήμα καπνού το οποίο επεκτάθηκε σε δευτερόλεπτα εκατοντάδες μέτρα μακριά, σκορπώντας τον πανικό σε διερχόμενους οδηγούς.

Στη συνέχεια ακολούθησε έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε μία επιχείρηση που βρισκόταν δίπλα, καθώς και σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένο πλήγμα για να αναγκάσει το Ιράν σε πυρηνική συμφωνία

Η Ινδία και ο μύθος της τεχνητής νοημοσύνης – Μπορεί τουλάχιστον το AI να φτιάξει τουαλέτες και να περιορίσει την εξαθλίωση;

Νέα διάψευση Λαγκάρντ μέσω WSJ στα σενάρια αποχώρησης από την ΕΚΤ – «Θα εξαντλήσω τη θητεία μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

ilikiomenos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

tempi-distixima-treno
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:18
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

1 / 3