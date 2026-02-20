Συγκλονιστικές εικόνες στη Χιλή: Έκρηξη σε βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα, τουλάχιστον πέντε νεκροί (video)

Τραγωδία σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Σαντιάγο στη Χιλή, όταν ανετράπη ένα βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα.

Αρχικά με την ανατροπή του σηκώθηκε ένα τεράστιο σχήμα καπνού το οποίο επεκτάθηκε σε δευτερόλεπτα εκατοντάδες μέτρα μακριά, σκορπώντας τον πανικό σε διερχόμενους οδηγούς.

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos.



Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH — El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026



Imágenes revelan el momento exacto de la tragedia en la Ruta 5 Norte y Empalme General Velasquez esta mañana donde 1 camión de transporte de gas vuelca y se generó una gran explosión dejando 5 fallecidos y varios lesionados @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 pic.twitter.com/AKT3r97l3v — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 20, 2026

Στη συνέχεια ακολούθησε έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε μία επιχείρηση που βρισκόταν δίπλα, καθώς και σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

#MUNDO| La policía chilena confirmó que la explosión de un camión que transportaba gas licuado en una autopista de Santiago, la capital, dejó cuatro personas muertas y 17 heridas, de las cuales 10 están en estado grave.



Según el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio… pic.twitter.com/RmO69PH4jr February 19, 2026

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

