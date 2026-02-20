Η Ινδία και ο μύθος της τεχνητής νοημοσύνης – Μπορεί τουλάχιστον το AI να φτιάξει τουαλέτες και να περιορίσει την εξαθλίωση;

Την ώρα που η Ινδία φιλοξενεί διεθνή φόρα και συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ανερχόμενη υπερδύναμη του AI, μια άλλη πραγματικότητα συνυπάρχει — λιγότερο φωτογενής, αλλά πολύ πιο μαζική.

Η εικόνα των φωτισμένων συνεδριακών κέντρων και των φιλόδοξων startups συνυπάρχει με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που στερούνται βασικές υποδομές υγιεινής, καθαρού νερού και αξιοπρεπούς στέγασης.

Μια χώρα χωρίς τουαλέτες – σε μαζική κλίμακα

Παρά τα κυβερνητικά προγράμματα των τελευταίων ετών, τα στοιχεία δείχνουν ότι:

Περίπου 12–20% των νοικοκυριών δεν διαθέτουν τουαλέτα στο σπίτι .

. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 150 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς βασική οικιακή αποχέτευση.

χωρίς βασική οικιακή αποχέτευση. Εκατοντάδες εκατομμύρια εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κοινόχρηστες ή μη βελτιωμένες εγκαταστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβιώνει η πρακτική της ανοικτής αποχέτευσης.

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ινδία κατασκευάζει δορυφόρους ή αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Το ερώτημα είναι γιατί, στον 21ο αιώνα, μια χώρα που φιλοδοξεί να ηγηθεί της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει εξασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε τουαλέτα.

Νερό: το βασικό που δεν είναι αυτονόητο

Περίπου 342 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ασφαλές πόσιμο νερό και πάνω από 500 εκατομμύρια στερούνται ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής.

Σε πολλές αγροτικές περιοχές, γυναίκες και παιδιά αφιερώνουν καθημερινά σημαντικό χρόνο για μεταφορά νερού.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει big data. Αλλά δεν γεμίζει κανάτες.

Μισή αστική Ινδία σε παραγκουπόλεις

Από τα περίπου 520 εκατομμύρια κατοίκων αστικών περιοχών, ένα τεράστιο ποσοστό ζει σε slums, με ελλιπή υποδομή, υπερπληθυσμό και επισφαλείς συνθήκες υγιεινής.

Η αντίθεση είναι σχεδόν σουρεαλιστική: Cloud computing δίπλα σε παραπήγματα από λαμαρίνα.

Παρά τη μείωση της ακραίας φτώχειας, τα δεδομένα δείχνουν ότι:

Με βάση διεθνή όρια φτώχειας, δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερα από 3–3,65 δολάρια την ημέρα .

. Η Ινδία αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας φτώχειας σε αυτούς τους δείκτες.

σε αυτούς τους δείκτες. Τεράστιες κοινωνικές ανισότητες διαχωρίζουν τις εύπορες αστικές ελίτ από τις αγροτικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Υποσιτισμός και εκπαίδευση

Υψηλά ποσοστά παιδικού υποσιτισμού (stunting) συνδέονται άμεσα με φτώχεια και κακές συνθήκες υγιεινής.

Σημαντικό ποσοστό ενηλίκων παραμένει αναλφάβητο, ενώ πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Μια κοινωνία δεν εκσυγχρονίζεται μόνο με servers και data centers. Εκσυγχρονίζεται όταν τα παιδιά της τρώνε επαρκώς και πηγαίνουν σχολείο.

Το μεγάλο ερώτημα

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ινδία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στην τεχνολογία. Το ερώτημα όμως παραμένει πολιτικό και ηθικό:

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει τουαλέτες;

Μπορεί να χτίσει αποχετευτικά δίκτυα;

Μπορεί να εξαφανίσει την ακραία φτώχεια;

Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Δεν είναι κοινωνική πολιτική.

Και όσο τα διεθνή πάνελ αποθεώνουν τον «ινδικό θαύμα» της τεχνητής νοημοσύνης, η άλλη Ινδία — η Ινδία των εκατομμυρίων χωρίς βασικές υποδομές — περιμένει κάτι πιο απλό από αλγορίθμους: Αξιοπρέπεια.

