search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 10:30

Η Ινδία και ο μύθος της τεχνητής νοημοσύνης – Μπορεί τουλάχιστον το AI να φτιάξει τουαλέτες και να περιορίσει την εξαθλίωση;

20.02.2026 10:30
india new

Την ώρα που η Ινδία φιλοξενεί διεθνή φόρα και συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ανερχόμενη υπερδύναμη του AI, μια άλλη πραγματικότητα συνυπάρχει — λιγότερο φωτογενής, αλλά πολύ πιο μαζική.

Η εικόνα των φωτισμένων συνεδριακών κέντρων και των φιλόδοξων startups συνυπάρχει με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που στερούνται βασικές υποδομές υγιεινής, καθαρού νερού και αξιοπρεπούς στέγασης.

Μια χώρα χωρίς τουαλέτες – σε μαζική κλίμακα

Παρά τα κυβερνητικά προγράμματα των τελευταίων ετών, τα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Περίπου 12–20% των νοικοκυριών δεν διαθέτουν τουαλέτα στο σπίτι.
  • Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 150 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς βασική οικιακή αποχέτευση.
  • Εκατοντάδες εκατομμύρια εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κοινόχρηστες ή μη βελτιωμένες εγκαταστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές επιβιώνει η πρακτική της ανοικτής αποχέτευσης.

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ινδία κατασκευάζει δορυφόρους ή αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Το ερώτημα είναι γιατί, στον 21ο αιώνα, μια χώρα που φιλοδοξεί να ηγηθεί της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει εξασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε τουαλέτα.

Ινδία: 129 νεκρά παιδιά από οξεία εγκεφαλίτιδα σε ένα μήνα - Media

Νερό: το βασικό που δεν είναι αυτονόητο

Περίπου 342 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ασφαλές πόσιμο νερό και πάνω από 500 εκατομμύρια στερούνται ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής.

Σε πολλές αγροτικές περιοχές, γυναίκες και παιδιά αφιερώνουν καθημερινά σημαντικό χρόνο για μεταφορά νερού.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει big data. Αλλά δεν γεμίζει κανάτες.

Μισή αστική Ινδία σε παραγκουπόλεις

Από τα περίπου 520 εκατομμύρια κατοίκων αστικών περιοχών, ένα τεράστιο ποσοστό ζει σε slums, με ελλιπή υποδομή, υπερπληθυσμό και επισφαλείς συνθήκες υγιεινής.

Η αντίθεση είναι σχεδόν σουρεαλιστική: Cloud computing δίπλα σε παραπήγματα από λαμαρίνα.

Παρά τη μείωση της ακραίας φτώχειας, τα δεδομένα δείχνουν ότι:

  • Με βάση διεθνή όρια φτώχειας, δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερα από 3–3,65 δολάρια την ημέρα.
  • Η Ινδία αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας φτώχειας σε αυτούς τους δείκτες.
  • Τεράστιες κοινωνικές ανισότητες διαχωρίζουν τις εύπορες αστικές ελίτ από τις αγροτικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες.
Ινδία: Μια 11χρονη πουλήθηκε από την οικογένειά της ως σκλάβα για 15 δολάρια - Media

Υποσιτισμός και εκπαίδευση

Υψηλά ποσοστά παιδικού υποσιτισμού (stunting) συνδέονται άμεσα με φτώχεια και κακές συνθήκες υγιεινής.

Σημαντικό ποσοστό ενηλίκων παραμένει αναλφάβητο, ενώ πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Μια κοινωνία δεν εκσυγχρονίζεται μόνο με servers και data centers. Εκσυγχρονίζεται όταν τα παιδιά της τρώνε επαρκώς και πηγαίνουν σχολείο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας - Media

Το μεγάλο ερώτημα

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ινδία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στην τεχνολογία. Το ερώτημα όμως παραμένει πολιτικό και ηθικό:

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει τουαλέτες;
Μπορεί να χτίσει αποχετευτικά δίκτυα;
Μπορεί να εξαφανίσει την ακραία φτώχεια;

Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Δεν είναι κοινωνική πολιτική.

Και όσο τα διεθνή πάνελ αποθεώνουν τον «ινδικό θαύμα» της τεχνητής νοημοσύνης, η άλλη Ινδία — η Ινδία των εκατομμυρίων χωρίς βασικές υποδομές — περιμένει κάτι πιο απλό από αλγορίθμους: Αξιοπρέπεια.

Διαβάστε επίσης

Ελεύθερος ο Άντριου δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν: Η «πτώση», οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις – Όλο το χρονικό

Σκάνδαλο Επστάιν: Οι Βρετανοί πανηγυρίζουν για τη σύλληψη του Άντριου, «του αξίζει!» – Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

ilikiomenos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

tempi-distixima-treno
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:15
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

1 / 3