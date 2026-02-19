Σκάνδαλο Επστάιν: Οι Βρετανοί πανηγυρίζουν για τη σύλληψη του Άντριου, «του αξίζει!» – Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες της προώθησης διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν το διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic μετά τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Έπστιν.

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Για αυτόν, ο Άντριου, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, «πρέπει να ερωτηθεί για αυτό· είναι σημαντικό», πιστεύει ο Κέβιν. Καθώς η θέση αυτή «περιλαμβάνει συμβόλαια, χρήματα και διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες», είπε.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Άντριου συνελήφθη σήμερα για τις καταγγελίες για προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων. Και όχι για άλλες υποψίες που τον βαραίνουν εδώ και χρόνια, οι οποίες «αξιολογούνται» επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Έπστιν.

Η Έμμα Κάρτερ είπε ότι σκέφτεται «αυτά τα θύματα», εκτιμώντας ωστόσο ότι η σύλληψη ήταν «καλό γι’ αυτά». Η Λονδρέζα αυτή είπε επίσης ότι «λυπάται για τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος πάσχει από καρκίνο και πιθανότατα δεν γνώριζε πλήρως το παρελθόν του αδελφού του».

Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί από την Thames Valley Police, προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, εκκινώντας ποινική διαδικασία που, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να οδηγήσει -σύμφωνα με τα δεδομένα της Εισαγγελικής Αρχής του Στέμματος- ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη.

Το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν με έξι οχήματα στην κατοικία Wood Farm, όπου διέμενε ο 66χρονος, μετά την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge. Η μετακόμισή του είχε πραγματοποιηθεί υπό τη βαριά σκιά των αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η σύλληψη έγινε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, επιτείνοντας την ήδη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει το τρίτο παιδί της εκλιπούσας Ελισάβετ Β΄, έπειτα από χρόνια σκανδάλων και καταγγελιών.

Το αδίκημα και οι έρευνες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» (misconduct in public office). Το αδίκημα φέρεται να συνδέεται με καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να διαβίβασε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Επστάιν.

Παράλληλα, ερευνώνται ισχυρισμοί περί διακίνησης γυναίκας στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική συνάντηση μαζί του, καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police επιβεβαίωσε ότι «συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ για υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» και ότι πραγματοποιούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ. Δεν κατονομάστηκε ο συλληφθείς, ούτε δόθηκαν πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου δεν αφορά κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά αποκλειστικά τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου της βρετανικής κυβέρνησης. Emails που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα φέρεται να δείχνουν αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών αναφορών στον Επστάιν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε παραιτηθεί από τη θέση το 2011, ενώ η αστυνομία είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εξετάζει ενδεχόμενη παραβίαση των νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά δημοσίων λειτουργών. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το περιεχόμενο των emails.

Οι δεσμοί με τον Επστάιν

Οι σχέσεις του έκπτωτου πρίγκιπα με τον Επστάιν βρίσκονται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων των βρετανικών ΜΜΕ. Ο πρώην δούκας έχει στερηθεί τίτλους και έχει απομακρυνθεί από βασιλική κατοικία στο Ουίνδσορ, ενώ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

Το 2022 ο Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε ισχυριστεί ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ήταν ανήλικη. Οι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για διακανονισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε στο «φως» νέα στοιχεία για τη σχέση των δύο ανδρών. Μεταξύ άλλων, στα σχετικά έγγραφα περιγράφονται περιστατικά όπου ο Επστάιν φέρεται να οργάνωνε συναντήσεις του Άντριου με νεαρές γυναίκες, ακόμη και στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι διατηρούσαν επαφή, μέσω στενού συνεργάτη του Επστάιν, μέχρι περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Επστάιν το 2019. Στο παρελθόν, ο Άντριου είχε υποστηρίξει ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του στα τέλη του 2010.

Η διαδικασία κράτησης και το νομικό πλαίσιο

Μετά τη σύλληψή του, ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, μπορεί να παραμείνει κρατούμενος έως 24 ώρες χωρίς απαγγελία κατηγορίας, με δυνατότητα παράτασης της κράτησής του έως 96 ώρες κατόπιν δικαστικής έγκρισης. Στη συνέχεια, οι Αρχές οφείλουν είτε να απαγγείλουν κατηγορίες, είτε να τον αφήσουν ελεύθερο, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Στη διάρκεια της κράτησής του ο ίδιος έχει δικαίωμα σιωπής και νομικής εκπροσώπησης. Τυχόν δηλώσεις του μπορούν να διαβιβαστούν στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS), η οποία θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη.

Σημειώνεται ότι το αδίκημα της «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» συγκαταλέγεται στα βαρύτερα του βρετανικού Δικαίου και μπορεί να επιφέρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Για την καταδίκη απαιτείται να αποδειχθεί ότι ο δημόσιος λειτουργός, ενεργώντας υπό την επίσημη ιδιότητά του, παρέβη εκ προθέσεως τα καθήκοντά του ή έπληξε σοβαρά την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η εισαγγελία θα πρέπει να παρουσιάσει ισχυρά και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα. Αν τελικά του ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση θα εκδικαστεί από ανώτερο ποινικό δικαστήριο (Crown Court), το οποίο είναι αρμόδιο για τα πιο σοβαρά αδικήματα.

Η πρώτη αντίδραση του παλατιού

Μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε, με τη στήριξη του γιου του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και της συζύγου του, ότι πληροφορήθηκε τις εξελίξεις «με τη βαθύτερη ανησυχία» και υπογράμμισε πως «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του». Το παλάτι διευκρίνισε ότι δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για τη σύλληψη.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο ο μονάρχης απολαμβάνει κυρίαρχη ασυλία· τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν εξαιρούνται από ποινική δίωξη. Σε πρόσφατη τοποθέτηση, εκπρόσωπος του παλατιού ανέφερε ότι ο βασιλιάς είναι έτοιμος να συνδράμει οποιαδήποτε έρευνα και ότι οι σκέψεις της βασιλικής οικογένειας παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.

