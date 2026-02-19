search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 17:42

Απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Θα αντιμετωπίσει απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν μας επιτεθεί 

19.02.2026 17:42
netaniaxou 88- new

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το “Συμβούλιο Ειρήνης” πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική ισχύ στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 (video)

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: «Καλύτερα το 2019» λένε πάνω από τους μισούς – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και άλμα της «γκρίζας ζώνης»

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

paok-thelta-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Live η μάχη του Europa League στην Τούμπα

Karamitrou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:53
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: «Καλύτερα το 2019» λένε πάνω από τους μισούς – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και άλμα της «γκρίζας ζώνης»

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

1 / 3