Έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις γυναίκες που έστελνε ο Επστάιν στον Άντριου

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σήμερα ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς που προέκυψαν από τα αρχεία Επστάιν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ (του Λονδίνου) μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται αυτό το αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου. Όμως την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».

