Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο ακροδεξιού σε συμπλοκή στη Λυών – Μεταξύ τους συνεργάτης βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας

Ένα τσουνάμι αντικρουόμενων αφηγήσεων και παραπληροφόρησης σχετικά με τους φερόμενους ως υπόπτους που συνδέονται με τη δολοφονία του 23χρονου Κουέντιν Ντεράνκ στη Λυών έχει εξαπλωθεί στο γαλλικό διαδίκτυο, πριν από μια σειρά συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακροδεξιοί χρήστες και πολιτικοί έχουν διαδώσει τα ονόματα πολλών ατόμων που ισχυρίζονται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του Κουέντιν Ντεράνκ, ενός 23χρονου ακροδεξιού που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από μια ομάδα νεαρών στην πόλη της Λυών στις 12 Φεβρουαρίου και πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με Γάλλους εισαγγελείς που επικαλούνται τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερις άνδρες ηλικίας περίπου είκοσι ετών συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης. Μεταξύ αυτών είναι ο Ζακ-Ελί Φαβρό, κοινοβουλευτικός βοηθός του βουλευτή της ακροαριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, Ραφαέλ Αρνό.

Ο Αρνό είναι επίσης συνιδρυτής της Νεαρής Φρουράς, μιας αντιφασιστικής οργάνωσης που διαλύθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2025.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από μια πλημμύρα αντικρουόμενων αφηγήσεων και παραπληροφόρησης σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων, η οποία προηγήθηκε των συλλήψεων, συνοδευόμενη από αναρτήσεις ψευδών εικόνων του Ντεράνκ.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό του συνέβησαν στο περιθώριο ενός συνεδρίου που πραγματοποίησε η ακροαριστερή ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών (πιο γνωστό ως Sciences Po).

Σύμφωνα με μαρτυρία της ακροδεξιάς φεμινιστικής συλλογικότητας Némésis, ο Ντεράνκ και «περίπου 15 άλλοι άνδρες» ήταν παρόντες για να τους προσφέρουν βοήθεια ασφαλείας για μια διαμαρτυρία που διοργάνωσαν έξω από το συνέδριο.

Στην δήλωσή τους, τα μέλη της Némésis δήλωσαν ότι αυτοί οι άνδρες δεν ήταν σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους επειδή τους κυνηγούσε ένα πλήθος «αντιφασιστών ακτιβιστών».

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Λυών, αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Ντεράνκ και δύο άλλα άτομα «ρίχθηκαν στο έδαφος και ξυλοκοπήθηκαν επανειλημμένα από τουλάχιστον έξι άτομα».

«Δύο κατάφεραν να δραπετεύσουν, ενώ ο Κουέντιν Ντεράνκ παρέμεινε στο έδαφος», ανέφερε η εισαγγελία.

Παρόλο που η Némésis ισχυρίζεται ότι ο Ντεράνκ βοηθούσε στην ασφάλειά τους, ο δικηγόρος της οικογένειάς του δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου ότι «δεν ήταν ούτε φύλακας ασφαλείας ούτε μέλος οποιασδήποτε υπηρεσίας ασφαλείας» και ότι «δεν είχε ποινικό μητρώο».

Στοχοποίηση αριστερών ακτιβιστών παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και οι φωτογραφίες ορισμένων φερόμενων ως υπόπτων έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο — παρόλο που τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στους υπόπτους που ανακοινώθηκαν επίσημα στο κοινό — με αποτέλεσμα να εκτίθενται αυτοί και οι οικογένειές τους σε διαδικτυακή παρενόχληση.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπλαντίν Μπαρντινέ, πρώην μέλος της Jeune Garde, αναγνωρίστηκε ως μία από τους φερόμενους ως υπόπτους, συγκεκριμένα από ακροδεξιούς ακτιβιστές, όπως ο Νταμιέν Ριέ σε μια ανάρτηση X που τώρα διαγράφηκε. Ωστόσο, η γυναίκα δεν βρισκόταν καν στη Γαλλία την ημέρα της επίθεσης, αλλά σε ταξίδι στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη Liberation.

Ο Ριέ κοινοποίησε πολλές, άσχετες εικόνες της νεαρής γυναίκας μαζί με βίντεο από τη δολοφονία του Ντεράνκ, σε μια προφανή προσπάθεια να τονίσει το γεγονός ότι φορούσε το ίδιο παλτό με έναν από τους επιτιθέμενους.

Ο Ndong Eurydice, τοπικός πολιτικός του ακροδεξιού πολιτικού κόμματος Reconquête, διέδωσε επίσης το όνομα και το επώνυμο της Μπαρντινέ, ισχυριζόμενος ότι είχε «ταυτοποιηθεί επίσημα», παρόλο που αυτό δεν ισχύει.

Ο δικηγόρος της Μπαρντινέ, Ραφαέλ Κέμπφ, δήλωσε στο Euronews ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον των ατόμων που διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς για την Μπαρντινέ.

«Θα υποβληθούν καταγγελίες εναντίον ατόμων που συνεχίζουν να διαδίδουν αυτά τα ψέματα και θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στο δικαστήριο», δήλωσε σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email. «Για αρκετές ημέρες τώρα, διάφοροι ακροδεξιοί influencers ενεργούν σαν αστυνομικοί ερευνητές και εισαγγελείς, αντιμετωπίζοντας τους οπαδούς τους σαν ένορκους και καταγγέλλοντας ονόματα, υποκινώντας κύματα μίσους και απειλών».

«Στην προσπάθειά τους για εκδίκηση, αναγνώρισαν κατά λάθος την Μπλαντίν Μπαρντινέ ως παρούσα στη Λυών το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, στον τόπο του θανάτου του Κουέντιν Ντ.», είπε. «Δεν δίστασαν να εξωραΐσουν τη θεωρία τους με μια ψευδή ανάλυση ενός στιγμιότυπου οθόνης».

Ο δικηγόρος απέκλεισε τους ισχυρισμούς ότι η πελάτισσά του θα μπορούσε να συμμετείχε στη δολοφονία του Ντεράνκ, υποστηρίζοντας ότι «έφυγε από τη Γαλλία για να ταξιδέψει στο εξωτερικό την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, για μια προγραμματισμένη διαμονή αρκετών μηνών».

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, η Jeune Garde αρνήθηκε την ευθύνη της για αυτό που χαρακτήρισε ως «τραγικά γεγονότα» που έλαβαν χώρα στη Λυών, δηλώνοντας ότι είχε «αναστείλει όλες τις δραστηριότητές της» μετά τη διάλυση.

Σε συνέντευξή του στον γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα France 2 την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Laurent Nuñez επεσήμανε την πιθανή ευθύνη της Jeune Garde στη δολοφονία του Ντεράνκ.

«Η έρευνα θα επιβεβαιώσει εάν ήταν ακτιβιστές της Jeune Garde», είπε. «Αλλά τα στοιχεία δείχνουν σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Εισαγγελία της Λυών δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την επίσημη ταυτοποίηση των υπόπτων, μετά από ξεχωριστές αναφορές από γαλλικά μέσα ενημέρωσης τα οποία, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, δήλωσαν ότι οι ερευνητές είχαν «επίσημα» ταυτοποιήσει πέντε υπόπτους, ενισχύοντας τις εικασίες γύρω από τα ονόματα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο πριν από τις συλλήψεις της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ο Ντεράνκ είχε δεχθεί επίθεση «από τουλάχιστον έξι άτομα».

Ψεύτικες φωτογραφίες του Ντεράνκ

Αλλού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετές φωτογραφίες που ισχυρίζονται ότι απεικονίζουν τον Ντεράνκ στο επεισόδιο.

Στην πραγματικότητα, η μόνη αυθεντική φωτογραφία του που δημοσιεύτηκε από την οικογένειά του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εικόνων του Ντεράνκ, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν χρησιμοποιηθεί από ακροδεξιούς λογαριασμούς, με λεζάντες όπως «Η ακροαριστερά σκοτώνει. Υποστήριξη για τον Κουέντιν».

