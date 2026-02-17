Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

Ένα περιστατικό έξω από το αυστηρό πρωτόκολλο των επίσημων επισκέψεων εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 16/2, στο Μουμπάι στην Ινδία, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έκανε μια απρογραμμάτιστη και ανεπίσημη εμφάνιση στην παραλιακή λεωφόρο Marine Drive.

Όπως αναφέρει η αγγλόφωνη ινδική εφημερίδα The Statesman, φορώντας κοντό σορτσάκι και γυαλιά ηλίου, ο Γάλλος ηγέτης βγήκε για το καθιερωμένο του τζόκινγκ, προσελκύοντας σταδιακά την προσοχή όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

French President Macron jogging in India's Mumbai.pic.twitter.com/0Nw9maZp7Y — Clash Report (@clashreport) February 17, 2026

Αρχικά, η παρουσία του πέρασε απαρατήρητη. Ωστόσο, όταν έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για τον πρόεδρο της Γαλλίας, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε για να τον παρακολουθήσει και να απαθανατίσει τη στιγμή με τα κινητά τηλέφωνά του.

Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα viral, καταγράφοντας μια σπάνια δημόσια εικόνα του Μακρόν, μακριά από το αυστηρό πολιτικό περιβάλλον.

🎥#WATCH | French President Emmanuel Macron, in India for the AI Impact Summit, drew attention in Mumbai as he stepped out for a morning jog around 11 am in Churchgate, running through city streets alongside his security team.



Stay updated with all the stories that matter —… pic.twitter.com/unNt0vvPTf February 17, 2026

Η επίσημη επίσκεψη και το India AI Impact Summit 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην Ινδία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου, με αφορμή το India AI Impact Summit 2026, σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πριν από την προγραμματισμένη του συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, φέρεται να αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο του για την καθημερινή του άσκηση.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ινδία, ο Γάλλος πρόεδρος είχε επισημάνει τη βαρύτητα του ταξιδιού, αναφέροντας ότι θα τον συνόδευαν ηγέτες επιχειρήσεων και εκπρόσωποι από τους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, του πολιτισμού και της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει την Ινδία στενό σύμμαχο της Γαλλίας, τονίζοντας πως βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο Lok Bhavan, όπου έλαβαν χώρα οι διμερείς συνομιλίες. Λίγο αργότερα, ο Ινδός πρωθυπουργός προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας: «Είναι χαρά μου να συναντώ τον φίλο μου, τον Πρόεδρο Μακρόν, στη Μουμπάι! Μου είπε ότι του αρέσει πολύ η πόλη και ότι απόλαυσε επίσης το πρωινό του τρέξιμο σήμερα!».

C’est un plaisir de rencontrer mon ami, le Président Macron, à Mumbai ! Il m’a dit qu’il aime beaucoup la ville et qu’il a également apprécié sa course plus tôt dans la journée !@EmmanuelMacron pic.twitter.com/QzontHWyug — Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2026

