ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.02.2026 13:13

Στην Ινδία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Οι συναντήσεις που θα έχει

Για το Νέο Δελχί αναχωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα συμμετέχει στο India AI Impact Summit 2026. 

Πρόκειται για μία Σύνοδο που αφορά την διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο. 

Κυβερνητικής πηγές σχολιάζουν ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδία. Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στο ταξίδι του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους:

  • Michael Kratsios, βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου
  • Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind
  • Brad Smith, αντιπρόεδρο της Microsoft
  • Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs
  • Sam Altman, CEO, OpenAI
  • Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I
  • Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι

Την Πέμπτη, στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο πρωθυπουργός θα έχει νέα συνάντηση με τον Μόντι.

