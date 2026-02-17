Μάχη διαδοχής στις Βρυξέλλες: Σύγκρουση για την προεδρία της Ευρωβουλής και ανακατατάξεις – Η αναφορά σε Φαραντούρη και Φειδία

Μια έντονη πολιτική μάχη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρότι ο μεγάλος ανασχηματισμός της μέσης της κοινοβουλευτικής θητείας αναμένεται μόλις στις αρχές του 2027.

Ο ανασχηματισμός αυτός που έρχεται ανά 2,5 χρόνια, αφορά κορυφαίες θέσεις εξουσίας, από την προεδρία του σώματος έως τις προεδρίες επιτροπών, τις αντιπροεδρίες, αλλά και κρίσιμους ρόλους μέσα στις ίδιες τις πολιτικές ομάδες.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη θέση του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Η νυν πρόεδρος, Ρομπέρτα Μέτσολα, εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας, κάτι που θα την καθιστούσε τη μακροβιότερη πρόεδρο στην ιστορία του θεσμού. Παρότι η ίδια αποφεύγει να το δηλώσει ευθέως, πολλοί ευρωβουλευτές θεωρούν ότι ήδη κινείται σε «προεκλογικό» ρυθμό, επιδιώκοντας στήριξη εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή οδηγεί σε σύγκρουση με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, που υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την προεδρία βάσει συμφωνίας κατανομής εξουσίας που υποτίθεται πως είχε συναφθεί στην αρχή της θητείας. Το ΕΛΚ, πάντως, δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεσμεύεται από τέτοια συμφωνία, διατηρώντας «γκρίζες ζώνες» και περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Αναταράξεις στις πολιτικές ομάδες και η αναφορά σε Φαραντούρη

Την ίδια ώρα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις για την ανακατανομή εξουσίας και σε επίπεδο πολιτικών ομάδων όπου μάλιστα το Politico, εμπλέκει και Έλληνα ευρωβουλευτή.

Στους Πράσινους, οι σημερινοί συμπρόεδροι, Τέρι Ράιντκε και Μπας Άικχαουτ, ανήκουν στην πιο πραγματιστική πτέρυγα, που προτιμά συμβιβασμούς για σταδιακά κέρδη. Όμως η πιο «σκληρή» και ιδεαλιστική πλευρά του κόμματος τους κατηγορεί για υπερβολικά ήπια αντιπολιτευτική στάση απέναντι στη συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι, δεν αποκλείεται να προκύψει εσωτερική αναμέτρηση για την ηγεσία.

Στη φιλελεύθερη Renew Europe παρατηρείται βαθύς διχασμός. Η ομάδα χωρίζεται ανάμεσα σε μια πιο πράσινη και κοινωνικά προοδευτική πτέρυγα και σε μια οικονομικά φιλελεύθερη, πιο δεξιά τάση. Η επικεφαλής της, Βαλερί Αγιέρ, εμφανίζεται αποδυναμωμένη, κυρίως λόγω της φθίνουσας πολιτικής επιρροής του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Παρότι συζητούνται διάφορες εναλλακτικές ηγεσίες (όπως από τη Σλοβακία, την Ολλανδία ή το Βέλγιο), δεν έχει αναδειχθεί ακόμη κάποια ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Το… ελληνικό ενδιαφέρον έρχεται στην ομάδα της Αριστεράς. Εκεί, το Politico αναφέρει πως υπήρχε μια αρχική συμφωνία που προέβλεπε ότι «Έλληνας ευρωβουλευτής της νομικής», εννοώντας τον Νικόλα Φαραντούρη, «θα διαδεχόταν τον Γερμανό Μάρτιν Σίρντεβαν στην ηγεσία. Όμως η ελληνική αντιπροσωπεία (ΣΥΡΙΖΑ) έχει πλέον αποδυναμωθεί, χάνοντας τα μισά της μέλη (Παππάς, Φαραντούρης), γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για άλλες εθνικές ομάδες να διεκδικήσουν το προβάδισμα.

Στο ΕΛΚ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ διατηρεί ισχυρό έλεγχο μετά από 12 χρόνια στην κορυφή, ενώ οι ομάδες των Συντηρητικών (ECR) και των Patriots της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα διατηρήσουν τις ηγεσίες τους.

Παράλληλα, η ακροδεξιά πιέζει να αποκτήσει θεσμικά αξιώματα, προσβάλλοντας μάλιστα τον αποκλεισμό της στα δικαστήρια.

Την ίδια στιγμή, οι μετακινήσεις ευρωβουλευτών από ομάδα σε ομάδα, αλλά και η προσπάθεια δημιουργίας νέου φιλορωσικού σχηματισμού, προμηνύουν μια περίοδο έντονης ρευστότητας. «Μπροστάρης» σε αυτή τη προσπάθεια, μπαίνει ο Φειδίας Παναγιώτου μαζί με Σλοβάκο ευρωβουλευτή, όπως τονίζει το δημοσίευμα.

Όλα δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισέρχεται νωρίς σε φάση «προεκλογικού» παρασκηνίου, με τις πολιτικές ομάδες να αναζητούν συμμαχίες, ισορροπίες και νέα πρόσωπα, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση του 2027.

