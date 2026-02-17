Παπασταύρου για τη συμφωνία με Chevron: Το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Δημόσιο (video)

Για την συμφωνία της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY μίλησε στην ΕΡΤ ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας αναφορά και στα οφέλη που θα έχει το Δημόσιο.

Ο υπουργός Ενέργειας αφού τόνισε πως «η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου», σημείωσε πως η συγκεκριμένη συμφωνία ακυρώνει στη πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ήδη έχει διπλασιαστεί η «έκταση της περιοχής που κάνουμε έρευνες και άρα διπλασιάσαμε τις πιθανότητες να βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα».

Ο Σ. Παπασταύρου πρόσθεσε πως τον Μάρτιο πάει στη Βουλή για επικύρωση η συμφωνία και στο δεύτερο μισό του 2026 θα ξεκινήσουν και οι έρευνες στα 4 οικόπεδα.

Οσον αφορά το τι προσφέρει μια τέτοια συμφωνία στο κράτος, απάντησε: «Έσοδα, θέσεις εργασίας, θωράκιση της γεωπολιτικής δύναμης της χώρας μας. Το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλύεται σε 20% φόρο, 5% περιφερειακό φόρο, royalties που πρέπει να πληρώνει η εταιρεία και ανάλογα με το τι παραγωγή υπάρχει αυτό το ποσοστό θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Ουσιαστικά όμως φτάνει ένα ποσοστό 40% επί των κερδών. Θα μιλάμε για σημαντική αύξηση των εσόδων αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα».

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, σχολίασε: «Είχε ήδη χαρακτηριστεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άκυρο και ανυπόστατο. Είναι σημαντικό όμως ότι μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες έρχεται και στην πράξη το ακυρώνει, γιατί έμπρακτα προχωράει σε έρευνες σε μια περιοχή που δείχνει ότι η χώρα μας με σχέδιο, με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη».

Σχετικά με τη ExxonMobil, ο υπουργός ανέφερε ότι στο Ιόνιο «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Προγραμματίζεται το πρώτο μισό του 2027. Και εκεί αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα».

Κλείνοντας ο υπουργός έκανε γνωστό ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τον Κάθετο Διάδρομο.

