ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 11:52

Έπεσαν οι υπογραφές με την Chevron για τις γεωτρήσεις σε Κρήτη και Πελοπόννησο

16.02.2026 11:52
Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αναδεικνύεται ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου ο οποίος εξασφαλίζει την διοχέτευση των κοιτασμάτων -εφόσον βεβαίως ανακαλυφθούν- στη διεθνή αγορά.

Επί του παρόντος ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου που αποτελείται από τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην χώρα μας και τους διασυνδετήριους αγωγούς με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου το οποίο σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο θα σταματήσει να εισάγεται στην ΕΕ έως το τέλος του 2027.

Στις υπογραφές την πλευρά της κυβέρνησης εκπροσώπησε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα γίνει η παρουσίαση των βασικών αξόνων του ερευνητικού προγράμματος και των επόμενων βημάτων.

Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα βήματα μετά τις υπογραφές είναι τα εξής:

  • Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.
  • Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, καλλιεργούνται σημαντικές προσδοκίες για ουσιαστική ενεργοποίηση του μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. 

Στο βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

