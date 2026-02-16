search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.02.2026 11:20

Ξεκινά η συζήτηση για την Παιδεία – Πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου 

16.02.2026 11:20
zacharaki

Σήμερα (16/2) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία, παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη.

Όπως έχει γίνει γνωστό από πλευράς υπουργείου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδί.

Πρόκειται για την επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, και η οποία έχει αναλάβει να συζητήσει με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι πέντε πυλώνες στους οποίους θα γίνει ο Εθνικός Διάλογος

Με βάση τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι πέντε βασικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί ο Εθνικός Διάλογος είναι:

  1. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».
  2. Η σχολική ζωή, «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».
  3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».
  4. Οι υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί».
  5. Η διακυβέρνηση του συστήματος, «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».

Επίσης, οι βασικές αρχές που θα διέπουν τον Εθνικό Διάλογο και την τελική πρόταση, στην οποία θα καταλήξει είναι:

  1. Το κοινό μορφωτικό δικαίωμα: «Να υπάρξει ισχυρός κορμός γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».
  2. Υψηλά πρότυπα για όλους: «Να ανεβεί ο πήχης συνολικά, όχι για λίγους».
  3. Ισοτιμία διαδρομών: «Να υπάρχουν επιλογές, είτε στα ΑΕΙ είτε στην Τεχνική Εκπαίδευση, με συγκρίσιμο κύρος και καθαρές προοπτικές».
  4. Αξιοπιστία και δικαιοσύνη στην αξιολόγηση: «Στόχος, λιγότερη εξετασιοκεντρική πίεση και περισσότερη παιδαγωγική αξία».
  5. Διαχειρισιμότητα και εφαρμοσιμότητα: «Οι αλλαγές να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, με στήριξη των εκπαιδευτικών».

