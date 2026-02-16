Ξεκινά η συζήτηση για την Παιδεία – Πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα (16/2) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία, παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη.
Όπως έχει γίνει γνωστό από πλευράς υπουργείου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδί.
Πρόκειται για την επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, και η οποία έχει αναλάβει να συζητήσει με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Με βάση τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι πέντε βασικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί ο Εθνικός Διάλογος είναι:
Επίσης, οι βασικές αρχές που θα διέπουν τον Εθνικό Διάλογο και την τελική πρόταση, στην οποία θα καταλήξει είναι:
