Μπακογιάννη: «Το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει δεύτερο κόμμα» 

Στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε το πρωί της Δευτέρας η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,​ Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, μεταξύ άλλων, σχολίασε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, εστιάζοντας στις κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Αρχικά, για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα που βρίσκεται «στα σκαριά», ανέφερε ότι απευθύνεται κυρίως σε κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και ότι θα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως πρώην πρωθυπουργός, ενώ σχολίασε πως το ΠΑΣΟΚ πιθανόν θα παραμείνει δεύτερο κόμμα και δεν θα καταφέρει να πάρει την «σκυτάλη» από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Τσίπρας.

«Το πλεονέκτημα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το γεγονός ότι επειδή είχε υπάρξει πρωθυπουργός δεν θα δυσκολευτεί να μαζέψει στελέχη και ψηφοφόρους αλλά για τον ίδιο λόγο, υπάρχει και μειονέκτημα και είναι το ότι θα κριθεί με βάση όσα έχουν γίνει».

Στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να δημιουργήσει νέο κόμμα, η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε αμφιβολίες, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής δεν μπορούν να “μπουν στο ίδιο τσουβάλι”» ενώ υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κώστας Καραμανλής θα έκανε κάτι που «θα έβλαπτε την παράταξη».



Ντόρα Μπακογιάννη: “Θετικά” τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν

Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «θετικά» τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι υπήρξε απόφαση για εμπέδωση ηρεμίας, κλίμα συνεργασίας και ουσιαστικές αποφάσεις για τις διμερείς σχέσεις.

Τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που «καθαρές κουβέντες γίνονται δημόσια» και ότι η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να παίξει κομβικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η βουλευτής σημείωσε ότι ο λόγος του Μάρκο Ρούμπιο, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο, ήταν καλύτερος από αυτόν του Βανς πέρσι και επαίνεσε την ενότητα των Ευρωπαίων ηγετών.

Όσον αφορά τη Βρετανία, επισήμανε ότι η σχέση με την ΕΕ βελτιώνεται, ενώ παραδέχτηκε ότι το Brexit υπήρξε καταστροφική επιλογή.

Σημείωσε την πρόοδο της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση αμυντικά, λόγω της απειλής από την Τουρκία και του μεγάλου εξοπλισμού που διαθέτει, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαν τότε την ίδια προετοιμασία.

«Ζούμε σε μια απίστευτα ασταθή εποχή και σε μια εποχή που τίποτα από όσα ξέραμε δεν ισχύει πια», υπογράμμισε η κ. Μπακογιάννη.

Σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η κ. Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για διάλογο και συμμετοχή με γνώση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για ανανέωση. «Είναι η ώρα να κουβεντιάσουμε για αλλαγή».

