ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης επιμένει στον αλγόριθμο για το συνέδριο – Αντιδεξιό μέτωπο από Δούκα, Γερουλάνο, Κατρίνη, σιωπή από Διαμαντοπουλου  

Κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει οι ισορροπίες στο εσωτερικό του δοκιμάζονται. Έχοντας μπροστά τους όλα τα στελέχη του κόμματος ένα κρίσιμο 40ήμερο μέχρι το συνέδριο, προσπαθούν να αποφύγουν εντάσεις που θα τους κάνουν να χρεωθούν την εσωστρέφεια. Η εξίσωση ωστόσο μόνο εύκολη δεν είναι.

Την Παρασκευή οι τόνοι ανέβηκαν με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ να διαφωνούν με τον τρόπο εκλογής των συνέδρων που προώθησε και πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κλίμα έγινε πολεμικό και εχθές χρειάστηκε να κάνει προσπάθεια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να επικρατήσει εσωκομματική ηρεμία.

Ενώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής χρέωσε στους εσωκομματικούς του αντιπάλους τις αναταράξεις στο κόμμα σημειώνοντας ότι δεν έχουν μπροστά τους εκλογές ηγεσίας, αλλά εθνικές εκλογές την Κυριακή στην ολομέλεια της ΚΟΕΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης πάτησε φρένο. Με ένα προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες για συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ και αναφορές στους στόχους του συνεδρίου, απέφυγε την δημιουργία νέων μετώπων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υποχώρησε στα αιτήματα Δούκα, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Γιαννακοπούλου να αλλάξει ο τρόπος εκλογής συνέδρων. Αντιθέτως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προχώρησε σε αλλαγές και το κόμμα θα εκλέξει συνέδρους με βάση το ποσοστό που έλαβε ανά δήμο. Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο τρόπος εκλογής των συνέδρων βασίζεται σε μια λογική αρχή: ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί που ψηφίζεται.

Δούκας, Γερουλανος, Κατρινης στο αντιδεξιό μέτωπο, σιωπή από Διαμαντοπουλου

Νέα μέτωπα λοιπόν δεν δημιουργήθηκαν ωστόσο παραμένουν ανοιχτά τα ήδη υπάρχοντα.

Και μάλιστα, στη λογική απόρριψης κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ μπήκε καινό Μιχάλης Κατρίνης.

Ο Χάρης Δούκας επέμεινε και στη χθεσινή συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ ότι πρέπει να υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ. Παράλληλα υποστήριξε την άμεση έναρξη του προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις και άφησε αιχμές για τον τρόπο στελέχωσης των ψηφοδελτίων υπογραμμίζοντας ότι δεν γίνεται να κινούνται όλα με την λογική “ενός ανδρός αρχή”.

Ο Παύλος Γερουλάνος στην ολομέλεια της ΚΟΕΣ χθες άφησε αιχμές για όσους στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να σκέφτονται να γίνουν υπουργοί μετά από μια συνεργασία με την ΝΔ και έκλεισε λέγοντας ότι όταν τελειώσει το συνέδριο, ο στόχος θα έχει επιτευχθεί αν βγει ένα σοβαρό πρωτοσέλιδο που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Η “βελόνα” δεν μπήκε ξανά στο προσκήνιο από τον ίδιο, ωστόσο μέχρι τον Μάρτιο είναι πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να πιάσει έναν τόσο υψηλό πήχη.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν ξεκάθαρος: «Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και αυτό να το αποφασίσουμε στο συνέδριο», είπε, αναφερόμενος σε καθαρή θέση και στάση με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλες οι εκφράσεις της παράταξης.

Ο κ. Κατρίνης είπε όχι στη συνδιοίκηση με τη ΝΔ σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση «γιατί ακυρώνει στην πράξη» -όπως τόνισε- «τη διαχωριστική γραμμή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ».

«Απορείτε, με αυτές τις πρακτικές, γιατί δεν μας πιστεύουν οι πολίτες όταν λέμε ότι δε θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ;», πρόσθεσε.

«Με την ως τώρα στρατηγική δεν έχουμε κερδίσει δημοσκοπικά, παρά τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Η στρατηγική διεμβολισμού της ΝΔ σε επίπεδο ατζέντας δε φέρνει στελέχη και ψηφοφόρους από τη ΝΔ», επισήμανε. «Να κάνουμε και πάλι το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ που ακουμπά πάνω του ο απλός πολίτης, όχι τα συστήματα εξουσίας», τόνισε.

«Γιατί χαρίζουμε σε κόμματα διαμαρτυρίας χιλιάδες πολίτες που απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα;

Να αναδείξουμε τις καθαρές διαφορές με την ΝΔ σε: ακρίβεια και καρτέλ, κόκκινα δάνεια, εργασιακά, στεγαστικό, δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση» σημείωσε

Η Άννα Διαμαντοπούλου επέλεξε να μην τοποθετηθεί στη χθεσινή συνεδρίαση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσει την κριτική της στην τελική ευθεία και στις συνεδριακές διαδικασίες.

Με αυτά τα δεδομένα η τελική ευθεία μέχρι την 27η Μαρτίου που ξεκινά το συνέδριο γίνεται στοίχημα για την συνοχή του ΠΑΣΟΚ, που όπως όλα δείχνουν θα έχει ακόμα μια κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αυτή την εβδομάδα. Μετά την 29η Μαρτίου όμως που ολοκληρώνεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μένει ο δρόμος για τις εκλογές και σε αυτόν βρίσκεται και το σημείο καμπής για το κόμμα. Μέχρι τότε η στρατηγική των συνεργασιών, η κυβερνητική προοπτική του κόμματος, η διεύρυνση με στελέχη από άλλους χώρους και η λειτουργία του θα αποτελούν τις σταθερές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα Παναγόπουλου δεν συζητήθηκε στην συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, ωστόσο εκείνος την ίδια μέρα εκλέχθηκε για το συνέδριο της ΓΣΕΕ παρά το ότι η παράταξη του έχασε το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας από τις δυνάμεις της ΔΑΣ που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Το μέτωπο αυτό ωστόσο έχει πολλά επεισόδια ακόμα καθώς ούτε ο Παναγόπουλος τα παρατά, ούτε στο ΠΑΣΟΚ υποχωρούν από τα σχέδια για άλλη συνδικαλιστική παράταξη. Οι αποχωρήσεις στελεχών της ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ και οι ενδεχόμενες νέες τριβές ενδεχομένως να δοκιμάσουν περισσότερο τις αντοχές της Χαριλάου Τρικούπη από τα εσωκομματικά.

