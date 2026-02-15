search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 22:39
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

15.02.2026 21:05

Μαρινάκης για το δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο: Αυτό που ερευνάται είναι αν το Λιμενικό πήγε «by the book»

15.02.2026 21:05
marinakis_briefing_new_123

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέφυγε ξανά τις ερωτήσεις για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Σε αντίθεση με το περίφημο briefing, αυτή τη φορά επιχείρησε να απαντήσει στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA με την Ναταλία Γερμανού. 

«Στη συγκεκριμένη μέρα, ήταν λίγες μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, με ρωτάει, όπως με ρώταγαν και άλλοι συνάδελφοί του, τη θέση της κυβέρνησης: αν ήταν αποτροπή ή αν ήταν επιχείρηση διάσωσης… Ο συγκεκριμένος έκανε την ίδια ερώτηση δύο-τρεις φορές, όπως κάνει συνήθως. Είναι ένα μοτίβο. Κάνει την ίδια ερώτηση πολλές φορές και προσπαθεί, την τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, να αποσπάσει μια άλλη απάντηση ή να κόψει μια άλλη απάντηση για να τη χρησιμοποιήσουν μετά διάφορες εκπομπές» ανέφερε για την ένταση με τον δημοσιογράφο, για να περάσει στην υπόθεση και το Λιμενικό.

«Το Λιμενικό δεν σκοτώνει, διασώζει. Αυτό που ερευνάται είναι εάν η επιχείρηση διάσωσης έγινε by the book, ή εάν κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται γιατί διασώθηκαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι -έτσι;- έγιναν κάποια λάθη, τα οποία επιχειρησιακά πρέπει να ερευνηθούν».

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

adelfoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και… άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος – Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

