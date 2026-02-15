Μαρινάκης για το δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο: Αυτό που ερευνάται είναι αν το Λιμενικό πήγε «by the book»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν απέφυγε ξανά τις ερωτήσεις για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Σε αντίθεση με το περίφημο briefing, αυτή τη φορά επιχείρησε να απαντήσει στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA με την Ναταλία Γερμανού.

«Στη συγκεκριμένη μέρα, ήταν λίγες μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, με ρωτάει, όπως με ρώταγαν και άλλοι συνάδελφοί του, τη θέση της κυβέρνησης: αν ήταν αποτροπή ή αν ήταν επιχείρηση διάσωσης… Ο συγκεκριμένος έκανε την ίδια ερώτηση δύο-τρεις φορές, όπως κάνει συνήθως. Είναι ένα μοτίβο. Κάνει την ίδια ερώτηση πολλές φορές και προσπαθεί, την τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, να αποσπάσει μια άλλη απάντηση ή να κόψει μια άλλη απάντηση για να τη χρησιμοποιήσουν μετά διάφορες εκπομπές» ανέφερε για την ένταση με τον δημοσιογράφο, για να περάσει στην υπόθεση και το Λιμενικό.

«Το Λιμενικό δεν σκοτώνει, διασώζει. Αυτό που ερευνάται είναι εάν η επιχείρηση διάσωσης έγινε by the book, ή εάν κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται γιατί διασώθηκαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι -έτσι;- έγιναν κάποια λάθη, τα οποία επιχειρησιακά πρέπει να ερευνηθούν».

Διαβάστε επίσης:

Σκέρτσος υπέρ Στουρνάρα στην κόντρα με τον Τσίπρα: «Αυτός έχει μείνει σταθερός, άλλοι επιχειρούν διαρκείς κωλοτούμπες»

Δούκας στη ΚΟΕΣ: Το συνέδριο είναι η τελευταία μας ευκαιρία για επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ – Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Στο Μαξίμου τη Δευτέρα για τις υπογραφές της συμφωνίας Chevron-Helleniq Energy