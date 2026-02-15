Δούκας στη ΚΟΕΣ: Το συνέδριο είναι η τελευταία μας ευκαιρία για επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ – Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη

Ξεκάθαρη στάση του ΠΑΣΟΚ στο να μην υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ μετά τις εκλογές, ζήτησε ξανά ο Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στην ΚΟΕΣ, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του κόμματος, ωστόσο στο συνέδριο του Μαρτίου πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις για να δείξει το κόμμα ότι είναι αξιόπιστο και να κερδίσει ψηφοφόρους.

Ανέφερε επίσης ότι το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ και αυτό μπορεί να γίνει με ανοικτές ψηφοφορίες και αποφάσεις. Τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και διατύπωσε τρία σημεία αυτής της στρατηγικής.

Πρώτον, να αποφασιστεί ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ. «Δεν θα το αποδεχτούμε που σημαίνει πως επιβεβαιώνουμε την ιστορική μας ταυτότητα και να το επισφραγίσουμε στο συνέδριο», τόνισε ο κ. Δούκας.

«Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι, αυτή την στρατηγική δέσμευση στο Συνέδριο. Επιβεβαιώνουμε έτσι, με τον πλέον δυναμικό τρόπο αυτό που και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διατυπώσει. Είναι άλλωστε, επιβεβαίωση της ιστορικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας μας. Μερικοί λένε. Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις; Αν συμφωνούμε όμως, τότε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ρωτάω εγώ. Μήπως έχει κάποιος αντίθετη άποψη;» ανέφερε.

Δεύτερον, πρότεινε ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ να έχει σαφείς αιχμές και μετωπικές συγκρούσεις με τις συντηρητικές αντιλήψεις και πολιτικές της Δεξιάς.

«Μόνο με ριζοσπαστικό λόγο θα έχουμε τύχη για την πολιτική αλλαγή. Με παρεμβάσεις που αλλάζουν την διακυβέρνηση της χώρας και βελτιώνουν την ζωή των πολιτών. Το μεγάλο ΟΧΙ μας στην συγκυβέρνηση με την ΝΔ, ανοίγει τον δρόμο για ρηξικέλευθες πολιτικές. Που σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν στα χαρτιά, ένα μακρινό όνειρο που χάθηκε» σχολίασε και έθεσε τα ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν στη πρώτη γραμμή της πολιτικής τους.

«Ας μιλήσουμε λοιπόν:

Για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ

Για μια γενναία αποκέντρωση. Οι πόροι για την αυτοδιοίκηση δεν γίνεται να είναι στο 2% του ΑΕΠ της χώρας, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 12%. Δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός επιμελητηρίων να είναι 5πλάσιος από αυτόν της Αθήνας.

Ας παλέψουμε ώστε η ΔΕΗ να διαδραματίσει τον ρόλο της ως δημόσια επιχείρηση

Το νερό έχει πάψει να είναι δημόσιο αγαθό, εμπορευματοποιείται. Ήδη ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο νερό στους δήμους. Να το πάρουν πίσω.

Θέλουμε την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και τη μείωση των ανισοτήτων με στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας

Θέλουμε μέτρα διαφάνειας και ελέγχου, απέναντι στην προσπάθεια των πολυεθνικών να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους στα social media ως μέσα χειραγώγησης, λογοκρισίας, ψεύδους

Ζητάμε πολιτικές μείωσης του χρόνου εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις για αύξηση των μισθών, με κατάργηση των απαράδεκτων νόμων για την 13ωρη εργασία

Να κάνουμε προτάσεις για την καταπολέμηση του πελατειασμού, προβλέποντας στην συνταγματική αναθεώρηση μεγάλο ποσοστό εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, ώστε να γίνει πράξη η διάκριση των εξουσιών.

Μιλάμε για θητείες σε όλους όσους κατέχουν εκτελεστική εξουσία & για ασυμβίβαστα κράτους & κόμματος

Το τρίτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο Χ. Δούκας, είναι να αναλάβει από τώρα πρωτοβουλία προγραμματικού διαλόγου με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς «χωρίς αποκλεισμούς και παρακάλια», όπως επεσήμανε.

