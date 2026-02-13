Δούκας σε Ανδρουλάκη: «Δεν σε αμφισβήτησα, μην ποινικοποιείς το διάλογο, κάνεις συνέδριο με αλγόριθμο, παράγεις εσωστρέφεια»

Σκληρή κριτική στους χειρισμούς του Νίκου Ανδρουλάκη για τον τρόπο που οργανώνει το συνέδριο, αλλά και αντιμετωπίζει την εσωκομματική κατάσταση άσκησε ο Χάρης Δούκας, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν αμφισβήτησε ποτέ τον εκλεγμένο πρόεδρο μετά την εσωκομματική διαδικασία τον Οκτώβριο του 2024.

«Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας και εξέφρασε την αντίθεσή του με το πώς θέλει η ηγεσία να εκλεγούν οι σύνεδροι: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022» είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη ο δήμαρχος Αθήνας, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Επέκρινε δε την εσωστρέφεια, επισημαίνοντας στον κ. Ανδρουλάκη ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια».

Και κατέληξε: «Να πούμε όμως ΟΧΙ και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για την ΝΙΚΗ».

