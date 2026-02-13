search
13.02.2026 16:48

Ο Στουρνάρας φέρνει Πολάκη και Τσίπρα… πιο κοντά

13.02.2026 16:48
POLAKIS_TSIPRAS

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Σχόλιο στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον Γιάννη Στουρνάρα έκανε ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας πως ύστερα από πάρα πολύ καιρό συμφωνεί σχεδόν σε όλα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός για τον κεντρικό τραπεζίτη. 

Για πρώτη φορά εδώ και καιρό ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα θετικό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι γνωστό ότι έχει διαφωνήσει με τον τρόπο που κινείται, και μετά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τον έχει δείξει ως «διασπαστή». Οι δρόμοι των δύο ανδρών, υπενθυμίζεται, έχουν χωρίσει εδώ και καιρό, τουλάχιστον από τις αρχές του 2023, όπως άλλωστε αφήνεται να εννοηθεί και στην «Ιθάκη».

Ο Παύλος Πολάκης, δηλώνει λοιπόν ότι συμφωνεί με όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του ανάρτηση για τον Στουρνάρα μετά τη συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας», αλλά καταθέτει δύο ενστάσεις.

-Ότι, όπως λέει «ανεχθήκαμε να μας κουμαντάρει ο Στουρνάρας».

«Δυστυχώς όταν δεν τους ξεδοντιάζεις όταν μπορείς, βγαίνουν κι από πάνω μετα!» αναφέρει καταλογίζοντας στον Τσίπρα «θεσμολαγνεία» και «φόβο για την σύγκρουση».

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!

-Και ότι, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «κάποιοι τον στήριζαν» – κατονομάζει τους τσακαλώτο, Χουλιαράκη και Δραγασάκη, συμπληρώνοντας προς τον πρώην πρωθυπουργό «κακώς τους ανέχθηκες». Μάλιστα για τον Γιώργο Χουλιαράκη κάνει την υπόδειξη πως θα πρέπει να απομακρυνθεί από το Ινστιτούτο:

«Είναι προφανές πως μετα από αυτή τη συνέντευξη του Στουρνάρα και αυτή την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο Χουλιαράκης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι ΚΑΙ σύμβουλος του Στουρνάρα ΚΑΙ μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Από ένα από τα δυο ή πρέπει να παραιτηθεί ή να τον παραιτησετε! “Κακοί” συνεργάτες και σύμβουλοι πάλι……..»

Αναλυτικά τα όσα σχολίασε ο Πολάκης κάτω από την ανάρτηση Τσίπρα (και κοινοποίησε σε δική του ανάρτηση):

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ εγραψα ως σχόλιο, κατω απο την αναρτηση του Αλεξη Τσιπρα που απαντησε (ευτυχως) στη συνεντευξη του Στουρναρα στα τρολ της Ομαδας ΑληΤ(θ)ειας ,το παρακατω κειμενο:

«Μετά από πολυυυυυυ καιρό θα συμφωνήσω (σχεδόν) με όλα όσα λες για το Στουρνάρα. Υπάρχουν και άλλα πολλά που τον γλύτωσε ένα ΣΑΠΙΟ τμήμα της Δικαιοσύνης!

Το σχεδόν πάει στο ότι, παρά το γεγονός πως ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε την πλειοψηφία των μετόχων, ΑΝΕΧΘΗΚΑΜΕ να μας κουμαντάρει ο Στουρνάρας. Ένας Στουρνάρας που μετα από αυτά που έκανε έπρεπε να είχε οδηγηθεί στην παραίτηση!!!

Αλλά δυστυχώς κάποιοι από την κυβέρνηση τον ΣΤΗΡΙΖΑΝ. Δηλαδή Τσακαλώτος -Χουλιαράκης και Δραγασάκης!!

Κακώς τους ανέχθηκες !

Αλλά όταν τα έλεγα ήμουν «αψύς και λοιπές μπούρδες» και ειδικά μετα την άρνηση του Δραγασάκη να δεχθεί να τοποθετήσουμε μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Εοππυ σε συνεταιριστικές τράπεζες που θα είχε πολλαπλά οφέλη, γιατί δεν τον άφησε ο Στουρνάρας!!!

Όπως ο Στουρνάρας μαζί με τον Μεγάλου δεν άφησαν να υλοποιηθεί η συμφωνία για την αγορά του Ερρίκος Ντυνάν από το Ελληνικό δημόσιο και η ένταξη του στο ΕΣΥ που ανακοινώσαμε στις 5 Μαΐου του 2019 στο Μαξίμου !!

Δυστυχώς όταν δεν τους ξεδοντιάζεις όταν μπορείς, βγαίνουν κι από πάνω μετα!

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!

Η θεσμολαγνεία και ο φόβος για τη σύγκρουση κάνει ΚΑΚΟ!!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Είναι προφανές πως μετα από αυτή τη συνέντευξη του Στουρνάρα και αυτή την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο Χουλιαράκης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι ΚΑΙ σύμβουλος του Στουρνάρα ΚΑΙ μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Από ένα από τα δυο ή πρέπει να παραιτηθεί ή να τον παραιτησετε!

«Κακοί» συνεργάτες και σύμβουλοι πάλι……..»

