Τσίπρας: Στη Λάρισα πάει η «Ιθάκη» την Δευτέρα – Το πάνελ των ομιλητών

Στη Λάρισα θα γίνει η νέα εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα (19:00).
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:
Την ευθύνη της παρουσίασης της εκδήλωσης και του συντονισμού της συζήτησης έχουν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV).
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
