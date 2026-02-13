search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 16:09

Τσίπρας: Στη Λάρισα πάει η «Ιθάκη» την Δευτέρα – Το πάνελ των ομιλητών

13.02.2026 16:09
ithaki_tsipras

Στη Λάρισα θα γίνει η νέα εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα (19:00).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

  • ο πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης,
  • η δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ιωάννα Καραβάνα,
  • ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θέμης Λαζαρίδης,
  • η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, και
  • ο πολιτικός επιστήμονας και υπεύθυνος Κοινωνικής Εργασίας της ΚοινΣΕπ «Τα ψηλά βουνά», Σωτήρης Τσουκαρέλης.

Την ευθύνη της παρουσίασης της εκδήλωσης και του συντονισμού της συζήτησης έχουν οι δημοσιογράφοι Γιάννης Γιαννακόπουλος (Θεσσαλία TV) και Αλεξία Τασούλη (Ναυτεμπορική TV).

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

