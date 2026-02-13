Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

Κορυφώνεται η σύγκρουση στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, ενόψει των εκλογών αύριο και την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με φόντο την «υπόθεση Παναγόπουλου».

Όπως και στη γνωστή ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ», έτσι και τώρα, στις εκλογές του ΕΚΑ εκτυλίσσεται το… δράμα «ΠΑΣΚΕ εναντίον ΠΑΣΚΕ», καθώς η οργάνωση που πρόσκειται στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης προσέρχεται στις κάλπες κομμένη στα δύο, με το ένα κόμμάτι της να τάσσεται στο πλευρό του νυν προέδρου της ΓΣΕΕ και το άλλο – σε κοινή «γραμμή» με το κόμμα – να κατεβαίνει αυτόνομα, με «ενωτικό» ψηφοδέλτιο, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τον Γ. Παναγόπουλο να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της συνομοσπονδίας.

Δύο ΠΑΣΚΕ για το ΕΚΑ

Πιο αναλυτικά, στο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Κώστα Κουλούρη συμμετέχει και ο Γ. Παναγόπουλος, ο οποίος ήδη από χθες ξεκαθάρισε ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της ΓΣΕΕ. Μάλιστα, αφήνοντας αιχμές για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ΠΑΣΚΕ είναι μια οργάνωση του 40% και όχι του 12-13%, κάνοντας έμμεση αναφορά στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος.

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών και αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, σημείωσε ότι ο Γ. Παναγόπουλος «σαφώς πρέπει να είναι υποψήφιος και να ηγηθεί της παράταξης και του συνεδρίου της ΓΣΕΕ και να έχουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Γιατί να μην είναι;».

Από την άλλη πλευρά, το ψηφοδέλτιο, που συμμετέχει η… άλλη ΠΑΣΚΕ, η οποία έχει επικεφαλή τον γραμματέα του δικτύου συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Μότσιο, – αποτελείται από εκπροσώπους πρωτοβάθμιων και κλαδικών σωματείων και στοχεύει να στείλει το μήνυμα ότι ο Γ. Παναγόπουλος έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι θα πρέπει να αποχωρήσει, κατηγορώντας τον, μάλιστα, ότι επιχειρεί να διασπάσει την ΠΑΣΚΕ, όπως έκανε με την ΟΤΟΕ πριν από ένα χρόνο.

Αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί σοβαρή αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ το οποίο εξαρχής πήρε αποστάσεις από τον Γ. Παναγόπουλο, καθώς ανέστειλε άμεσα την κομματική του ιδιότητα και επέτρεψε στο δίκτυο συνδικαλιστικού να εκδόσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα “ολισθηρά μονοπάτια”, που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων».

Ωστόσο, η σφοδρότητα της αντίδρασης των προσκείμενων στην πλευρά Παναγόπουλου έδειξε ότι δεν υπάρχει διάθεση υποχώρησης/αποχώρησης ή συνεννόησης και ότι η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή υπενθύμισε μεν ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε άμεσα την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπουλου, ωστόσο δεν ζήτησε την παραίτησή του από την προεδρία της ΓΣΕΕ, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν μαζικές αποχωρήσεις στελεχών της ΠΑΣΚΕ που βρίσκονται κοντά στον Γ. Παναγόπουλο.

Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, μια τέτοια εξέλιξη στο «παρά τέταρτο» του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά χαροποιεί την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς αυξάνει δραματικά την εσωστρέφεια και – ταυτόχρονα – ενισχύει τις φωνές που ζητούν «εδώ και τώρα» ριζικές αλλαγές στη λειτουργία και στα όργανα του κόμματος.

