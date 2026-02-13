search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 13:17

Μητσοτάκης για την εξάρθρωση κυκλωμάτων από την ΑΑΔΕ και την ΕΛΑΣ: Η «Νομιμότητα Παντού» είναι διαρκής δέσμευση

13.02.2026 13:17
mitsotakis new

Το μήνυμα ότι το «σύνθημα “Νομιμότητα Παντού” γίνεται πράξη στην καθημερινότητα» στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή αφενός την αποκάλυψη από την ΑΑΔΕ του κυκλώματος με τους αχυρανθρώπους και αφετέρου την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων από τον «Πρόεδρο» και τον «Πούτιν».

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook, «από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής».

Αφού αναφέρει, δε, ότι το ελληνικό FBI «από τον Οκτώβριο του 2024 έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες» και οι φορολογικές αρχές «έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου», ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι «πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής.

Ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία. Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Αλλά όχι μόνο… Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο «βαθύ κράτος».

Αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας.

Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση.

