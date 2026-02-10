search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 00:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 21:43

Kύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Προφυλακίστηκαν δύο – Την Τετάρτη απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

10.02.2026 21:43
kikloma tsigar apoutin 88- new

Με δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών, της πρώτης ομάδας από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εκ των κατηγορουμένων, ενώ άλλοι εννέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Για κάποιους από αυτούς κρίθηκε ότι πρέπει να επιβληθεί επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης ανακρίτριας, ενώ την Τετάρτη θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, που ήταν γνωστοί με τα ψευδώνυμα «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης διηύθυναν την εγκληματική ομάδα που δείχνει να είχε πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Διαβάστε επίσης:

Απόγνωση στο Ίσσαρι Αρκαδίας: Οι κάτοικοι ζουν αποκλεισμένοι εδώ και 12 ημέρες λόγω κατολίσθησης  

Η Ελένη Βρεττού εξηγεί γιατί θα απέχει από τους φετινούς εορτασμούς για την Ημέρα της Γυναίκας

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή τον Δεκέμβριο του 2025 στα Κάτω Πατήσια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PELIKO
ΚΟΣΜΟΣ

Η Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό – «Ίσως η ντροπή να φεύγει ευκολότερα όταν είσαι 70 ετών»

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σκιά» για τον Τραμπ από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν: Κατάθεση στο FBI αμφισβητεί τους ισχυρισμούς άγνοιας

olga_gerovasili_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

yamal fati
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταγγελία-«βόμβα» στην Ισπανία: Έρευνα για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ

27xronos-nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 00:09
PELIKO
ΚΟΣΜΟΣ

Η Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό – «Ίσως η ντροπή να φεύγει ευκολότερα όταν είσαι 70 ετών»

trump epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σκιά» για τον Τραμπ από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν: Κατάθεση στο FBI αμφισβητεί τους ισχυρισμούς άγνοιας

olga_gerovasili_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

1 / 3