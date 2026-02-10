search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 23:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 21:33

Απόγνωση στο Ίσσαρι Αρκαδίας: Οι κάτοικοι ζουν αποκλεισμένοι εδώ και 12 ημέρες λόγω κατολίσθησης  

10.02.2026 21:33
Arkadia

Αποκλεισμένοι εδώ και 12 ημέρες είναι οι 44 κάτοικοι του χωριού Ίσαρι, λόγω κατολίσθησης δρόμου που συνδέει το χωριό με την υπόλοιπη Αρκαδία

Ο δρόμος είχε ανακατασκευαστεί πριν από δύο χρόνια. Στις 30 Ιανουαρίου σημειώθηκε μία μεγάλη κατολίσθηση κοντά στο γεφύρι του Αγίου Νικολάου. Έκτοτε οι 44 κάτοικοι του χωριού αναγκάζονται να κάνουν δρόμο 1,5 ώρας για να φτάσουν στη Μεγαλόπολη

«Ο δρόμος δεν μπορεί να επισκευαστεί, διότι συνεχίζεται η κατολίσθηση. Εγώ ως πρόεδρος, έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσω προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, έτσι ώστε η Περιφέρεια να επιτρέψει στον Δήμο να μπει με μηχανήματα και να γίνει επίστρωση ενός δρόμου» εξήγησε, μιλώντας στο OPEN η πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι θα ζητήσει από το δήμο να γίνει επίστρωση ενός εναλλακτικού δρόμου, για να μπορούν οι κάτοικοι να εξυπηρετηθούν. 

Διαβάστε επίσης

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος – κατάσκοπος μετά από μαραθώνια απολογία – Δήλωσε «ανακουφισμένος» και ζήτησε την καταδίκη του

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη 44χρονη που σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει – «Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»

Από απόφραξη εντέρου ο θάνατος της 35χρονης μητέρας που «έσβησε» ενώ θήλαζε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
27xronos-nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση – Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

kataskopos sminarxos kina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι ισχυρίστηκε ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε – Το ταξίδι στην Κίνα, τα 3 στελέχη και η «συγγνώμη στην πατρίδα»

Albania
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να εκραγεί η Αλβανία: Διαδηλωτές περικύκλωσαν το πρωθυπουργικό μέγαρο και απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 23:20
27xronos-nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση – Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

1 / 3