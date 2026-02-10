Απόγνωση στο Ίσσαρι Αρκαδίας: Οι κάτοικοι ζουν αποκλεισμένοι εδώ και 12 ημέρες λόγω κατολίσθησης  

Αποκλεισμένοι εδώ και 12 ημέρες είναι οι 44 κάτοικοι του χωριού Ίσαρι, λόγω κατολίσθησης δρόμου που συνδέει το χωριό με την υπόλοιπη Αρκαδία.

Ο δρόμος είχε ανακατασκευαστεί πριν από δύο χρόνια. Στις 30 Ιανουαρίου σημειώθηκε μία μεγάλη κατολίσθηση κοντά στο γεφύρι του Αγίου Νικολάου. Έκτοτε οι 44 κάτοικοι του χωριού αναγκάζονται να κάνουν δρόμο 1,5 ώρας για να φτάσουν στη Μεγαλόπολη.

«Ο δρόμος δεν μπορεί να επισκευαστεί, διότι συνεχίζεται η κατολίσθηση. Εγώ ως πρόεδρος, έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσω προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, έτσι ώστε η Περιφέρεια να επιτρέψει στον Δήμο να μπει με μηχανήματα και να γίνει επίστρωση ενός δρόμου» εξήγησε, μιλώντας στο OPEN η πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι θα ζητήσει από το δήμο να γίνει επίστρωση ενός εναλλακτικού δρόμου, για να μπορούν οι κάτοικοι να εξυπηρετηθούν.

