Από απόφραξη εντέρου ο θάνατος της 35χρονης μητέρας που «έσβησε» ενώ θήλαζε

Από απόφραξη εντέρου επήλθε ο θάνατος της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της στην Άρτα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν να εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με συνέπεια η κατάσταση της να εξελιχθεί ραγδαία.

Το πόρισμα, όπως μεταδίδει το epirusgate, θα ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε με τον θάνατο της να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο.

