Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος – κατάσκοπος μετά από μαραθώνια απολογία – Δήλωσε «ανακουφισμένος» και ζήτησε την καταδίκη του

Προφυλακίζεται ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, μετά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Η απολογία του 54χρονου σμήναρχου κράτησε πάνω από 8 ώρες, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου.

Η απολογία του 54χρονου αξιωματικού ολοκληρώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ακολούθως μετέβη στο γραφείο της στρατιωτικής εισαγγελέως.

Ο σμήναρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιχείρησε να αμφισβητήσει το κατηγορητήριο, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε πλήρως τη συμμετοχή του στην υπόθεση κατασκοπείας.

Ο σμήναρχος φέρεται να ανέφερε ότι η σύλληψή του λειτούργησε για τον ίδιο «λυτρωτικά», καθώς –όπως υποστήριξε– είχε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε να απεμπλακεί.

Ο δικηγόρος, του Βασίλης Χειρδάρης, δήλωσε πως «ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του».

«Είναι γεγονός ότι με γενναιότητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητά την καταδίκη του».

«Με γενναιότητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη. Είναι ανακουφισμένος, θεώρησε ότι συναλλαγή δεν είχε γίνει με κρατικό φορέα, αλλά με φορέα που παρέχει συμβουλές, που παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο σμήναρχος υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν –όπως ανέφερε– άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε, ενώ φέρεται να έκανε λόγο για αφόρητες πιέσεις που δέχθηκε, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, προκειμένου να παρέχει έγγραφα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι αποδέχεται τις ευθύνες του και ζήτησε την καταδίκη του, εμφανιζόμενος μάλιστα ανακουφισμένος.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί δεν εξετάζουν μόνο τις πράξεις που έχει ήδη ομολογήσει και υπογράψει ο 54χρονος κατά την αρχική προανάκριση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Μέσα από τις ερωτήσεις επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ευρύτερη εμπλοκή, τι είδους είναι αυτή και κατά πόσο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από προηγούμενη θέση του, όταν κατείχε καθήκοντα τμηματάρχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αποκαλούμενη «γυναίκα-σκιά». Πρόκειται για γυναίκα την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος είχε συναντήσει στο Πεκίνο. Αν και δεν περιλαμβάνεται επισήμως στη δικογραφία, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, με τις αρχές να εξετάζουν το προφίλ της και τον ρόλο που ενδεχομένως κατέχει στην κατασκοπευτική πυραμίδα που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο «Στίβεν» και η πρώτη επαφή με τον σμήναρχο

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον σμήναρχο και διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, ο οποίος έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων, στην Κίνα.

Ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός, κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όπως ανέφερε, το «όνομα» με το οποίο του συστήθηκε ο Κινέζος πράκτορας ήταν «Στίβεν», δήθεν για την ευκολία της μεταξύ τους επικοινωνίας, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα όνομα ίσης αξίας με το «Κανένας», όπως συνηθίζουν οι κατάσκοποι να χρησιμοποιούν. Οι Αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν την πραγματική του ταυτότητα και έχουν διαπιστώσει ότι όντως πρόκειται για αξιωματικό των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.

Η πρώτη τους επαφή έγινε διαδικτυακά, καθώς ο σμήναρχος είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση του «Στίβεν» ως δήθεν εκπροσώπου εταιρείας τεχνολογίας που εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού στο αντικείμενο. Αρχικά, του ανέθεσε κάποιες μελέτες για τη ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία αποτελούσε «βιτρίνα» της συγκεκριμένης επιχείρησης των κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισε μάλιστα να μαθαίνει και την κινεζική γλώσσα. Στη γνωριμία που έκαναν από κοντά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού για το οποίο δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία του, εμφανίστηκε και μία Κινέζα με επίσης δήθεν αμερικανικό όνομα, την οποία δεν ξαναείδε ποτέ. Ο «χειριστής» του, του παραδέχτηκε πλέον ότι εργαζόταν για το κράτος της Κίνας.

Ο ρόλος της γυναίκας – κατασκόπου

Στην περίπτωση της γυναίκας, οι Αρχές θεωρούν, ότι μπορεί να ήταν πιο υψηλόβαθμη του «χειριστή» που ήθελε να ήταν παρούσα στην πρώτη συνάντηση ή εμφανίστηκε ως “honey trap” κατά τον κατασκοπευτικό όρο και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο, παρά μόνο η αναγνώριση του επιπέδου των γνώσεων του και της εξειδίκευσής του στο αντικείμενο, τότε απλά ακολούθησαν αυτή την μέθοδο και συνεχώς εξήραν τις γνώσεις και την αξία του, κάτι που τον ικανοποιούσε αφάνταστα.

Ο ίδιος ένιωσε εμπιστοσύνη και σταδιακά αφού έλαβε και το κινητό με το κρυπτογραφημένο λογισμικό, ξεκίνησε -έναντι αμοιβής- να στέλνει τα διαβαθμισμένα και απόρρητα σχέδια που ήθελαν οι Κινέζοι να μάθουν, επηρεάζοντας τόσο την εθνική άμυνα όσο και στο σύνολό του το ΝΑΤΟ.

Πληρωνόταν ανάλογα με την αξία των πληροφοριών που προωθούσε στον «χειριστή» του και οι μεγάλες αμοιβές δίνονταν όταν πράγματι είχαν μεγάλη αξία αυτά που τους έδινε και δεν τα γνώριζαν ήδη.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα το πλήρες οικονομικό του όφελος, καθώς για προφανείς λόγους ο αξιωματικός δεν έχει δώσει τους κωδικούς του “crypto” λογαριασμού του, μέσω του οποίου παραλάμβανε τα εμβάσματα, ωστόσο προχωρούσε σε σταδιακές αναλήψεις μετρητών που τον μήνα άγγιζαν τα 5.000 ευρώ και σε βάθος τριμήνου από 15.000-20.000 ευρώ, σε μία συνολική δραστηριότητα που κράτησε περίπου 18 μήνες.

