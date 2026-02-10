Αξιωματικός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών ο «Στίβεν»- Πώς ήρθε σε επαφή με τον σμήναρχο, ο ρόλος της γυναίκας- κατασκόπου

Μαραθώνια είναι η απολογία του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας ενώπιον του ανακριτή του Αεροδικείου για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει για κατασκοπεία και διαρροή διαβαθμισμένου στρατιωτικού υλικού στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη, μέσα από την ανάκριση επιδιώκει να συλλέξει ακόμη περισσότερα στοιχεία για την δράση του 54χρονου σμήναρχου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, κυρίως για τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, τόσο με τον Κινέζο σύνδεσμό του με το ψευδώνυμο «Στίβεν», όσο και την μυστηριώδη γυναίκα.

Ειδικά για την τελευταία, οι αρχές θεωρούν ότι αποτελεί έναν εκ των πλέον βασικών συνδέσμων του 54χρονου Έλληνα αξιωματικού.

Ο «Στίβεν» και η πρώτη επαφή με τον σμήναρχο

Η ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες από την CIA από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον σμήναρχο και διοικητή της 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, ο οποίος έναντι αμοιβής, πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων, στην Κίνα.

Ο συλληφθείς ανώτερος αξιωματικός, κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όπως ανέφερε, το «όνομα» με το οποίο του συστήθηκε ο Κινέζος πράκτορας ήταν «Στίβεν», δήθεν για την ευκολία της μεταξύ τους επικοινωνίας, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα όνομα ίσης αξίας με το «Κανένας», όπως συνηθίζουν οι κατάσκοποι να χρησιμοποιούν. Οι Αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν την πραγματική του ταυτότητα και έχουν διαπιστώσει ότι όντως πρόκειται για αξιωματικό των Μυστικών Υπηρεσιών της Κίνας.

Η πρώτη τους επαφή έγινε διαδικτυακά, καθώς ο σμήναρχος είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση του «Στίβεν» ως δήθεν εκπροσώπου εταιρείας τεχνολογίας που εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού στο αντικείμενο. Αρχικά, του ανέθεσε κάποιες μελέτες για τη ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία αποτελούσε «βιτρίνα» της συγκεκριμένης επιχείρησης των κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισε μάλιστα να μαθαίνει και την κινεζική γλώσσα. Στη γνωριμία που έκαναν από κοντά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού για το οποίο δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία του, εμφανίστηκε και μία Κινέζα με επίσης δήθεν αμερικανικό όνομα, την οποία δεν ξαναείδε ποτέ. Ο «χειριστής» του, του παραδέχτηκε πλέον ότι εργαζόταν για το κράτος της Κίνας.

Ο ρόλος της γυναίκας – κατασκόπου

Στην περίπτωση της γυναίκας, οι Αρχές θεωρούν, ότι μπορεί να ήταν πιο υψηλόβαθμη του «χειριστή» που ήθελε να ήταν παρούσα στην πρώτη συνάντηση ή εμφανίστηκε ως “honey trap” κατά τον κατασκοπευτικό όρο και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν τον ενδιέφερε κάτι τέτοιο, παρά μόνο η αναγνώριση του επιπέδου των γνώσεων του και της εξειδίκευσής του στο αντικείμενο, τότε απλά ακολούθησαν αυτή την μέθοδο και συνεχώς εξήραν τις γνώσεις και την αξία του, κάτι που τον ικανοποιούσε αφάνταστα.

Ο ίδιος ένιωσε εμπιστοσύνη και σταδιακά αφού έλαβε και το κινητό με το κρυπτογραφημένο λογισμικό, ξεκίνησε -έναντι αμοιβής- να στέλνει τα διαβαθμισμένα και απόρρητα σχέδια που ήθελαν οι Κινέζοι να μάθουν, επηρεάζοντας τόσο την εθνική άμυνα όσο και στο σύνολό του το ΝΑΤΟ.

Πληρωνόταν ανάλογα με την αξία των πληροφοριών που προωθούσε στον «χειριστή» του και οι μεγάλες αμοιβές δίνονταν όταν πράγματι είχαν μεγάλη αξία αυτά που τους έδινε και δεν τα γνώριζαν ήδη.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα το πλήρες οικονομικό του όφελος, καθώς για προφανείς λόγους ο αξιωματικός δεν έχει δώσει τους κωδικούς του “crypto” λογαριασμού του, μέσω του οποίου παραλάμβανε τα εμβάσματα, ωστόσο προχωρούσε σε σταδιακές αναλήψεις μετρητών που τον μήνα άγγιζαν τα 5.000 ευρώ και σε βάθος τριμήνου από 15.000-20.000 ευρώ, σε μία συνολική δραστηριότητα που κράτησε περίπου 18 μήνες.

Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο σμήναρχος

Ο κατηγορούμενος, αξιωματικός με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που βαρύνεται για βαρύτατα κακουργήματα, έχει ήδη αποδεχθεί την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ωστόσο στην απολογία ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης αναμένεται να ακολουθήσει υπερασπιστική γραμμή με στόχο να ελαφρύνει τη θέση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος στην απολογία του επιδιώκει στο να αποδυναμώσει το κατηγορητήριό του, αρνούμενος κάποιες από τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.

Ο σμήναρχος θα υποστηρίξει ότι αναζητούσε απλά μια καλή δουλειά μετά την αποστρατεία του, στέλνοντας βιογραφικά σε πλατφόρμες.

Έτσι προσεγγίστηκε από μια εταιρεία συμβούλων, όπου αρχικά του ζητήθηκε να παραδώσει κάποιες αθώες πληροφορίες, ενώ στη συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει πίσω.

Στην υπεραστική του γραμμή αναμένεται να εστιάσει στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος έχει εισπράξει σχετικά μικρά ποσά που δεν ξεπερνούν τις 25.000, θα αρνηθεί ότι δέχθηκε κρυπτονομίσματα και θα ζητήσει και να μην προφυλακιστεί, αλλά να παραμείνει σε κατ’ οίκον κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

