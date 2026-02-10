Πέθανε ο τελευταίος εν ζωή εγγονός του Ελευθέριου Βενιζέλου

Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος τελευταίος εν ζωή εγγονός του επί επτά φορές Πρωθυπουργού της χώρας Ελευθέριου Βενιζέλου. Τον θάνατο του ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ποιος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη. Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση. Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

