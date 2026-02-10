Στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

O 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος της Πολεμικής Αεροπορίας, έφτασε σήμερα το πρωί στο Αεροδικείο Αθηνών για να απολογηθεί, αφού σύμφωνα με στοιχεία, φέρεται να διέρρευσε στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα, σε αντάλλαγμα για χρηματική αμοιβή.

Η υπόθεση του Έλληνα κατασκόπου της Πολεμικής Αεροπορίας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και η ενδελεχής έρευνα συνεχίζεται από τις ελληνικές αρχές, με τη συμμετοχή της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών ερευνητών με αυτή να επικεντρώνεται στη διαλεύκανση των συνδέσεων του κατηγορουμένου και ενδεχομένως των συνεργών του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, «Στίβεν» ήταν το όνομα του Κινέζου συνδέσμου του σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 54χρονος αντάλλασσε μηνύματα και συναντιόταν σε Αθήνα και Πεκίνο με εκείνον.

Το όνομα αυτό βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο και οι Αρχές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.

Το κατηγορητήριο του σμηνάρχου

Σύμφωνα τις πληροφορίες, το κατηγορητήριο είναι εξαιρετικά βαρύ, καθώς οι στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση κατασκοπείας με διεθνείς διαστάσεις.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα, αναμένεται να επαναλάβει στην απολογία του σήμερα όσα είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, όταν και είχε παραδεχτεί την ενοχή του για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και είχε αποκαλύψει ποιος είναι ο Κινέζος συνεργός του.

