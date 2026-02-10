Υπόθεση κατασκοπείας: Απολογείται σήμερα ο 54χρονος σμήναρχος – Αναμένεται να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία (video)

Απολογείται σήμερα (10/2) στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα είναι σε πλήρη εξέλιξη και εστιασμένες στο να βρεθούν πιθανοί σύνδεσμοι και συνεργοί του σμηνάρχου.

Αστυνομικές και στρατιωτικές πηγές κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερα δεμένο κατηγορητήριο», το οποίο έχει δομηθεί μετά από πολύμηνη συλλογή πληροφοριών αλλά και ηλεκτρονικών ιχνών.

Μάλιστα, ο σμήναρχος αναμένεται να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία.

Την ίδια ώρα, ο 54χρονος σμήναρχος βρίσκεται στα κρατητήρια της Αερονομίας στον Καρέα, όπου και ετοίμασε την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά, όταν και αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του.

«Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα

Στην κατάθεσή του, ο σμήναρχος φέρεται να περιέγραψε τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του, αναφέροντας ότι χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν».

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για επιχειρησιακό ψευδώνυμο και όχι για πραγματικά στοιχεία ταυτότητας.

Η επαφή των δύο πλευρών φέρεται να ξεκίνησε το 2025, έπειτα από συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Ακολούθησε μια περίοδος στενής συνεργασίας, με ταξίδια τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πεκίνο, αλλά και με συνεχή επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών. Στο αρχικό στάδιο, ο αξιωματικός παρείχε πληροφορίες χαμηλότερης διαβάθμισης, όπως γεωπολιτικές αναλύσεις, λαμβάνοντας αμοιβές της τάξης των 500 έως 600 ευρώ. Στη συνέχεια όμως, και αφού εδραιώθηκε σχέση εμπιστοσύνης, άρχισε να διακινεί απόρρητο στρατιωτικό υλικό κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Το οικονομικό όφελος για τον 54χρονο σε αυτή τη φάση αυξήθηκε κατακόρυφα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο «Στίβεν» κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διατηρούσε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του τηλέφωνο ποσά ύψους 5.000 ευρώ σε μηνιαία βάση ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος φέρεται να προχωρούσε σε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ κάθε φορά, επισκεπτόμενος ΑΤΜ μεταμφιεσμένος.

Τι πληροφορίες ζητούσε η Κίνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο είδος των πληροφοριών που ζητούσε η Κίνα. Ο αξιωματικός φέρεται να είχε λάβει σαφείς οδηγίες να συλλέγει τεχνικά στοιχεία οπλικών συστημάτων, δεδομένα εξειδικευμένων λογισμικών και κωδικούς πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, ο απώτερος στόχος ήταν η αντιγραφή δυτικών στρατιωτικών τεχνολογιών, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ανοιχτών πηγών, αλλά απαιτεί πρόσβαση σε απόρρητο ψηφιακό υλικό.

