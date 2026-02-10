search
10.02.2026 07:27

ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας – Εκτός campus τα επεισόδια» αναφέρει η έκθεση της Πρυτανείας

10.02.2026 07:27
apth epeisodia

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Η ανακοίνωση αφορά στα επεισόδια του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, όπου σημειώθηκαν πάνω από 300 προσαγωγές υπόπτων.  

Με βάση την αποτίμηση των υπηρεσιών του πανεπιστημίου, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές σε κτίρια, εξοπλισμό ή άλλες υποδομές, ενώ η λειτουργία του ιδρύματος συνεχίστηκε κανονικά.

Οι Πρυτανικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι η προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας και η ασφάλεια φοιτητών και προσωπικού παραμένουν βασική προτεραιότητα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

