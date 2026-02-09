search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 21:12

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

09.02.2026 21:12
sminarxos

Την Τρίτη (10/2) απολογείται ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η αμοιβή του 54χρονου υπολογίζεται στις 5.000 έως 15.000 ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών. Η πληρωμή φαίνεται ότι γινόταν με crypto, καθώς σε κινητό Samsung, που βρέθηκε στην κατοχή του, ήταν εγκατεστημένο ένα crypto wallet. 

Το crypto wallet

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο σμήναρχος συνάντησε την «πηγή» του από την Κίνα στην Αθήνα, με την πηγή να του παραδίδει κωδικούς για να συνδέεται στο crypto wallet και να μεταφέρει χρήματα από εκεί σε άλλους λογαριασμούς. Εξετάζεται το σενάριο ο σμήναρχος να είχε λογαριασμούς και σε κινεζικές τράπεζες

Η γραμμή που θα ακολουθήσει στην απολογία του

Ο 54χρονος κατηγορείται για συλλογή, μετάδοση μυστικών πληροφοριών και κίνδυνο πρόκλησης βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του θα ομολογήσει την ενοχή του και θα κατονομάσει την σύνδεσμό του, όπως έκανε και προανακριτικά.

Η αποστολή των απόρρητων πληροφοριών γινόταν με κρυπτογραφημένο λογισμικό, που είχε εγκατεστημένο στο Samsung κινητό του. 

Η Κινέζα σύνδεσμος και η «πηγή»

Η σύνδεσμος φαίνεται ότι ήταν ψηλά στην κατασκοπευτική ιεραρχία. Ήταν παρούσα στις συναντήσεις του σμηνάρχου με την «πηγή» του.

Η ΕΥΠ κατηγοριοποιεί ανά διαβάθμιση τις πληροφορίες που έχει στείλει ο 54χρονος στην «πηγή» του που είχε παρουσιαστεί ως επιχειρηματίας από την χώρα του Μεταξιού.

Παράλληλα, στο στόχαστρο έχουν μπει διάφοροι απόστρατοι που έχουν σχέσεις εργασίας με την Κίνα και διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με παρόμοιους «συνδέσμους» σαν αυτόν που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της αεροπορίας. 

Διαβάστε επίσης

Ένοχος για βιασμό ο σκηνοθέτης Λάμπρος Φιλίππου

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών

Καλλιθέα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι – Έμεινε στο νερό για 10 λεπτά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

sminarxos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:49
aeroplano dromos georgia – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος στη Τζόρτζια – Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στη μέση του δρόμου (Video)

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

1 / 3