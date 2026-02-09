Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

Την Τρίτη (10/2) απολογείται ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η αμοιβή του 54χρονου υπολογίζεται στις 5.000 έως 15.000 ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών. Η πληρωμή φαίνεται ότι γινόταν με crypto, καθώς σε κινητό Samsung, που βρέθηκε στην κατοχή του, ήταν εγκατεστημένο ένα crypto wallet.

Το crypto wallet

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο σμήναρχος συνάντησε την «πηγή» του από την Κίνα στην Αθήνα, με την πηγή να του παραδίδει κωδικούς για να συνδέεται στο crypto wallet και να μεταφέρει χρήματα από εκεί σε άλλους λογαριασμούς. Εξετάζεται το σενάριο ο σμήναρχος να είχε λογαριασμούς και σε κινεζικές τράπεζες.

Η γραμμή που θα ακολουθήσει στην απολογία του

Ο 54χρονος κατηγορείται για συλλογή, μετάδοση μυστικών πληροφοριών και κίνδυνο πρόκλησης βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του θα ομολογήσει την ενοχή του και θα κατονομάσει την σύνδεσμό του, όπως έκανε και προανακριτικά.

Η αποστολή των απόρρητων πληροφοριών γινόταν με κρυπτογραφημένο λογισμικό, που είχε εγκατεστημένο στο Samsung κινητό του.

Η Κινέζα σύνδεσμος και η «πηγή»

Η σύνδεσμος φαίνεται ότι ήταν ψηλά στην κατασκοπευτική ιεραρχία. Ήταν παρούσα στις συναντήσεις του σμηνάρχου με την «πηγή» του.

Η ΕΥΠ κατηγοριοποιεί ανά διαβάθμιση τις πληροφορίες που έχει στείλει ο 54χρονος στην «πηγή» του που είχε παρουσιαστεί ως επιχειρηματίας από την χώρα του Μεταξιού.

Παράλληλα, στο στόχαστρο έχουν μπει διάφοροι απόστρατοι που έχουν σχέσεις εργασίας με την Κίνα και διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με παρόμοιους «συνδέσμους» σαν αυτόν που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της αεροπορίας.

