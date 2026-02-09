search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:49
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.02.2026 17:14

Ένοχος για βιασμό ο σκηνοθέτης Λάμπρος Φιλίππου

09.02.2026 17:14
Lampros-FIlippou

Ενοχο για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και δάσκαλο υποκριτικής Λάμπρο Φιλίππου. 

Το δικαστήριο παρά την εισαγγελική πρόταση να αθωωθεί λόγω αμφιβολιών, τον καταδίκασε με πλειοψηφία (4-3) σε τεσσάρα έτη φυλάκισης. Η ποινή έχει αναστέλλουσα ισχύ μέχρι την έφεση.

Το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ για την αναστέλλουσα δύναμη της έφεσης επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Με δάκρυα ανακούφισης υποδέχθηκαν την ετυμηγορία οι δυο καταγγέλουσες, που ήταν παρούσες στη δικαστική αίθουσα.

Στο πλευρό του σκηνοθέτη από την αρχή της δίκης ήταν η σύζυγος του, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της όταν ακούστηκε το «ένοχος» .

