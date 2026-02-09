Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ – Παναγόπουλου

Πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει ντόμινο εξελίξεων, ενώ ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έφτασε στα γραφεία της Οικονομικής Εισαγγελίας και πλέον την υπόθεση χειρίζεται επίκουρος εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος θα ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Οι εν λόγω έξι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήδη έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εξετάζονται για τον ρόλο που είχαν από το 2020 μέχρι και το 2025 σε μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης και επικοινωνίας – προβολής, συνολικών κονδυλίων 73 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, φαίνεται ότι μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς που είχαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα έξι άτομα, με καταγεγραμμένες επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.

Με βάση το ρεπορτάζ της «δημοκρατίας» και τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το «προφίλ» τους έχει ως εξής:

– Καμπύλη ΑΕΒΕ: Η εν λόγω εταιρία είναι ενεργή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2004. Εξαρχής, λόγω των σχέσεων με την οικογένεια Σπυρόπουλου (και συγκεκριμένα του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, πρώην συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ και μετέπειτα βουλευτή και υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ επί διακυβέρνησης Σημίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα τέλη Ιουνίου του 2019) ήταν η αγαπημένη επιχείρηση τόσο της Γενικής Συνομοσπονδίας όσο και ευρύτερα όσων δραστηριοποιούνταν στον συνδικαλισμό, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης. Η εταιρία είχε -και διατηρεί- καλό όνομα στην πιάτσα για τις καλές τιμές και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε εκτυπώσεις φυλλαδίων, εντύπων σωματείων και όποιας δουλειάς αναλάμβανε. Ομως, όπως έλεγαν τη δεκαετία του 2000 στα συνδικαλιστικά και όχι μόνο γραφεία, το γεγονός ότι υπήρχε άμεση πολιτική διασύνδεση, της άνοιξε πιο εύκολα την πόρτα για να λάβει από την εποχή εκείνη και μετά πολλά έργα.

Στα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ φαίνεται σε ρόλο διαχειριστή ο Γιώργος Καντούνης και στα ανενεργά μέλη οι Κωνσταντίνος Σκηνιώτης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γιώργος Σκηνιώτης και η Σκηνιώτη – Ματζηρίδου Νίκη Αναστασία. Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεις από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024 αναφέρεται ότι δεν έχουν εξεταστεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της από το 2019 μέχρι και το 2024. «Από τον έλεγχό μας», σημειώνεται, «προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές Αρχές για χρήσεις 2019 έως και 2024. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά».

– Ι. Παπαδημητρόπουλος και Σία Ο.Ε.: Η εταιρία αυτή, με διακριτικό τίτλο Congressline, συστάθηκε πριν από την ΚΑΜΠΥΛΗ, στις 11 Ιουλίου 2001. Σήμερα, ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής με ποσοστό 90% παρουσιάζονται ο Γιώργος Σκηνιώτης από 31/12/2017 και η Σκηνιώτη – Ματζηρίδου Νίκη Αναστασία (ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 10%). Σκοποί της εταιρίας, μεταξύ άλλων, είναι: η διοργάνωση συνεδρίων, δεξιώσεων και γενικά η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

– Α. Μητσικούδης και Σία Ε.Ε.: Η εταιρία συστάθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009. Στους σκοπούς της, μεταξύ άλλων, είναι: α) Η με κάθε τρόπο προώθηση και η διαφήμιση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων και β) η ανεύρεση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για λογαριασμό τρίτων, για στελέχωση εκδηλώσεων, εκτέλεση διαφημιστικών προγραμμάτων κ.λπ. Στους εταίρους είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από 10/7/2024 με 3% ποσοστό και ο Αχιλλέας Μητσικούδης (διαχειριστής) από 30/1/2009 με 97%.

– New Advert και Σία Ε.Ε.: Η εταιρία είναι ενεργή από τις 26 Ιουνίου 2023. Στους σκοπούς της συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, διαφημιστικά γραφεία, διαδικτυακές πύλες και δραστηριότητα γραφείων εύρεσης εργασίας. Ετερόρρυθμο μέλος είναι η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με ποσοστό 10% και ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής ο Αχιλλέας Μητσικούδης, με ποσοστό 90%.

– Communication to Business Ε.Ε.: Είναι ενεργή από 22 Μαΐου 2019. Σκοπός της εταιρίας είναι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web Hosting) κ.ά. Ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης με ποσοστό 97% και η Λορέντζου Στυλ., ομόρρυθμο μέλος, με ποσοστό 3%.

– AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ: Είναι ενεργή από 5 Αυγούστου 2019. Στους σκοπούς της είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η εφαρμογή, η θέση σε πιλοτική λειτουργία και η παράδοση έργων κυβερνοασφάλειας. Στους εταίρους με ποσοστό 100% είναι η AANG Advance Holdings Group Limited και διαχειριστής ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Αννας Στρατινάκη. Λίγο καιρό μετά, στις 3 Απριλίου 2020, ενεργή παρουσιάζεται η Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. με ανάλογους σκοπούς και τον Ανδρέα Γεωργίου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τους Αγαθό Γεώργιο και Ιωάννη Βαλσαμάκη, ως μη εκτελεστικά μέλη.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο «Φραπές» – Κατηγορείται για απείθεια

Τραγική κατάληξη στην Κορινθία – Νεκρή εντοπίστηκε η 73χρονη που αγνοείτο από τις 5 Φεβρουαρίου

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/videos)