Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο «Φραπές» – Κατηγορείται για απείθεια

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας ασκήθηκε σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του σε βαθμό πλημμελήματος, ύστερα από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής μέσω γραπτού υπομνήματός του.

Η επιτροπή είχε παραπέμψει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διενεργηθεί έρευνα για να κατά πόσο ο «Φραπές» όφειλε να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών και να απαντήσει στα ερωτήματά τους ή μπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Τελικά, ο Γ. Ξυλούρης θα βρεθεί στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 30 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/video)

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας