search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 20:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 14:39

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο «Φραπές» – Κατηγορείται για απείθεια

09.02.2026 14:39
frapes_5

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας ασκήθηκε σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του σε βαθμό πλημμελήματος, ύστερα από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής μέσω γραπτού υπομνήματός του.

Η επιτροπή είχε παραπέμψει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διενεργηθεί έρευνα για να κατά πόσο ο «Φραπές» όφειλε να εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών και να απαντήσει στα ερωτήματά τους ή μπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Τελικά, ο Γ. Ξυλούρης θα βρεθεί στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 30 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/video)

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

karolos andrew 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

discord
ΚΟΣΜΟΣ

Αναγνώριση προσώπου εισάγει το Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 20:57
arnaoutoglou sakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς τον Επίτροπο Γεωργίας Χάνσεν: «Προτεραιότητα στους μικρούς οινοπαραγωγούς και στην ποιότητα του ευρωπαϊκού κρασιού»

mickael douglas 77- new
LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Μέχρι πρόσφατα δεν ήξερε ότι ήταν η… τρίτη επιλογή του Όλιβερ Στόουν για το «Wall Street», που του χάρισε Όσκαρ

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα… AI σε ΗΠΑ από το Ιράν – Η επίδειξη ισχύος με την… «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln (Video)

1 / 3