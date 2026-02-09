Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας – «Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτης Καψιμάλης, αναφορικά με την υπόθεση υπερξαίρεσης, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έφτασε στα γραφεία της Οικονομικής Εισαγγελίας και πλέον την υπόθεση χειρίζεται επίκουρος εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος θα ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση.

Παναγόπουλος: Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σε δήλωσή του τόνισε ότι «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», διερωτώμενος «πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;», και υπογραμμίζοντας ότι «θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».

Αναλυτικά, ο Γ. Παναγόπουλος δήλωσε:

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

