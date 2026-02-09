Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 37χρονο που έβρισε και γρονθοκόπησε τη μητέρα του μέσα στο κομμωτήριο της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη ενός 37χρονου για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε το Σάββατο (7/2) η Αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, το μεσημέρι του Σαββάτου ο 37χρονος φέρεται να εισέβαλε στο κομμωτήριο της μητέρας του, να απείλησε, να έβρισε και στη συνέχεια να γρονθοκόπησε τη 60χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ η μητέρα του τον κατήγγειλε στις Αρχές για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό.
Λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 37χρονο για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.
Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.
