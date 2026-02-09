search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

09.02.2026

Φλώρινα: Ομάδα «νταήδων» ξυλοκόπησε ανήλικο και τον έστειλε στο νοσοκομείο – Εννέα συλλήψεις

bullying

Επίθεση από πέντε άτομα δέχθηκε ένας ανήλικος στη Φλώρινα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ως δράστες του ξυλοδαρμού συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελία της μητέρας του θύματος ότι το παιδί της χτυπήθηκε από τους τέσσερις ανήλικους και τον 18χρονο με γροθιές και κλωτσιές.

Κατά την ίδια καταγγελία, το ανήλικο θύμα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, χτυπήθηκε στο κεφάλι και το αριστερό μάτι

Εκτός από τους τέσσερις ανήλικους συνελήφθησαν και τέσσερις γονείς για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

