Η γυναίκα «σκιά» και η στρατολόγηση του σμήναρχου – Η υπόθεση κατασκοπείας που συγκλονίζει το πανελλήνιο

Η υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο και να απασχολεί τις Αρχές, καθώς οι λεπτομέρειες της δράσης του προκαλούν σοκ. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια μυστηριώδης γυναίκα, που δεν ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις και φέρεται να έχει στρατολογήσει τον σμήναρχο.

Οι Αρχές την χαρακτηρίζουν ως τον «άνθρωπο-σκιά», πίσω από το δίκτυο κατασκόπων υπέρ της Κίνας, και φέρεται να παρακολουθούσε ακόμη και τη συνάντησή του με τον Κινέζο συνεργάτη του στην Αθήνα το 2025. Ο σμήναρχος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Ο αξιωματικός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο για τις παράνομες ενέργειές του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η πρώτη επαφή με τον Κινέζο συνεργάτη έγινε το 2024, σε ιδιωτικό ταξίδι του στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε σεμινάριο ξένων γλωσσών χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του. Εκεί παρέλαβε ένα κρυπτογραφημένο κινητό και τις πρώτες οδηγίες για την παράδοση απόρρητων στοιχείων.

Η υπόθεση κορυφώθηκε όταν ο Κινέζος επισκέφθηκε την Αθήνα το 2025 για λίγες μόνο ώρες στο πλαίσιο επαγγελματικού ταξιδιού. Κατά τη συνάντηση φέρεται να παραδόθηκαν ευαίσθητα στοιχεία μέσω ειδικού λογισμικού, με QR κωδικούς που μετέτρεπαν φωτογραφίες σε κωδικοποιημένα μηνύματα. Ο σμήναρχος λάμβανε επίσης αμοιβές μέσω κρυπτονομισμάτων και τραπεζικών εμβασμάτων, συνολικού ύψους περίπου 30.000 ευρώ, τα οποία παραδέχθηκε ότι προέρχονταν από τον Κινέζο χειριστή.

Η αποκάλυψη της κατασκοπείας ήρθε μετά από ανάλυση των δύο κινητών του σμήναρχου από ειδικό κλιμάκιο της ΕΥΠ. Αν και αρχικά ο σμήναρχος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων δεν του άφηνε καθόλου περιθώρια και ομολόγησε. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις επαφές του σμήναρχου και τη δράση της γυναίκας-«σκιά», καθώς και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο τη βλάβη των εθνικών συμφερόντων, ποινή που επισύρει έως και 20 χρόνια κάθειρξης.

Διαβάστε επίσης:

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

Εργαζόμενοι στο «Βιολάντα»: «Είχαμε αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας εδώ και 2 μήνες, οι υπεύθυνοι βαρδιών το γνώριζαν» (Video)

Χανιά: Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού – Τρεις συλλήψεις για συμμετοχή σε συμμορία εκβιαστών