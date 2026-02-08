search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 05:02
08.02.2026 22:00

Χανιά: Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού – Τρεις συλλήψεις για συμμετοχή σε συμμορία εκβιαστών

08.02.2026 22:00
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά και συνελήφθησαν τρεις Έλληνες ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος αλλοδαπού για συγκρότηση συμμορίας.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται για εμπρησμό και φθορές καθώς και απόπειρα εκβίασης.

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης εμπρησμού σε επιχείρηση στα Χανιά.

Ειδικότερα τις νυχτερινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

