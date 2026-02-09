Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα Προυσός – Τόρνος στην Ευρυτανία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eyrytanika.gr, στο σημείο στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Tο αυτοκίνητο που έπεφτε στον γκρεμό είδε οδηγός τουριστικού λεωφορείου από το πάρκινγκ στο μοναστήρι του Προυσσού και ειδοποίησε τις Aρχές.

